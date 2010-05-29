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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

نمایشگاه سوغات 11 بانوی هنرمند گلستانی برپا شد

نمایشگاه سوغات 11 بانوی هنرمند گلستانی برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه و روز زن، نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استان 11 بانوی هنرمند گلستانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان پیش از ظهر شنبه در حاشیه راه اندازی این نمایشگاه در گرگان افزود: 11هنرمند در رشته های پلاس بافی، نمدمالی، سوزندوزی ترکمن، منبت، معرق، مجسمه سازی، چرم، زیورآلات ، شیشه گری، قلمزنی و جاجیم بافی محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.
 
رضا پورمهدی افزود: این نمایشگاه از هشتم تا دهم خرداد ماه از ساعت 9 تا 17 در آلاچیق های ترکمنی مورد بازدید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشکاه در محوطه دانشگاه منابع طبیعی گرگان دایر شده است.
کد مطلب 1091381

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