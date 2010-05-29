نمایشگاه سوغات 11 بانوی هنرمند گلستانی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان پیش از ظهر شنبه در حاشیه راه اندازی این نمایشگاه در گرگان افزود: 11هنرمند در رشته های پلاس بافی، نمدمالی، سوزندوزی ترکمن، منبت، معرق، مجسمه سازی، چرم، زیورآلات ، شیشه گری، قلمزنی و جاجیم بافی محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.



رضا پورمهدی افزود: این نمایشگاه از هشتم تا دهم خرداد ماه از ساعت 9 تا 17 در آلاچیق های ترکمنی مورد بازدید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشکاه در محوطه دانشگاه منابع طبیعی گرگان دایر شده است.