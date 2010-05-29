خواسته غیرقانونی چند دانشگاه از وزارت علوم درباره نشریات دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل نشریات دانشجویی قبل از چاپ در حالی از سوی مسئولین تعدادی از دانشگاهها مطرح شده و درباره آن از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب تکلیف شده است که آئین نامه نشریات دانشجویی اجازه کنترل نشریات دانشجویی پیش از چاپ را نمی دهد.

جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم درباره نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راجع به گرایش برخی دانشگاهها برای کنترل مطالب نشریات دانشجویی قبل از چاپ به مهر گفت: در حال حاضر رفتار با نشریات دانشجویی منطبق بر آیین نامه نشریات دانشجویی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این آیین نامه نشریات دانشجویی اجازه کنترل این نشریات قبل از چاپ را نمی دهد.

وی افزود: کنترل نشریات دانشجویی قبل از چاپ صرفا یک مورد قابل بحث و بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از اقدام برای جمع آوری و جمع بندی نظرات کارشناسان، دانشگاهیان، دبیران و روسای کمیته های ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاهها درباره ارزیابی پیشنهاد حرکت به سمت کنترل نشریات دانشجویی قبل از چاپ خبر داد.