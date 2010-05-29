  1. استانها
  2. گیلان
۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

197 هزار کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی صادر شد

197 هزار کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بندر انزلی از صدور 197 هزار و 844 کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری از گمرک انزلی به خارج از کشور خبر داد.

محمد رضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان محصولات که شامل چای، کشمش، خرما و پسته است در مجموع به ارزش اقتصادی 31 میلیارد ریال از طریق گمرک بندر انزلی به کشورهای روسیه، ترکیه، اندونزی، انگلستان، لهستان، آلمان، قرقیزستان، کنیا و ارمنستان صادر شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 1.5 درصد افزایش و از نظر ارزش ریالی 14 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی ادامه داد: همچنین در این مدت مقدار 35 هزار و 793 متر مکعب چوب از کشور روسیه از طریق گمرک بندر انزلی وارد کشور شده است.

کد مطلب 1091397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها