197 هزار کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی صادر شد

محمد رضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان محصولات که شامل چای، کشمش، خرما و پسته است در مجموع به ارزش اقتصادی 31 میلیارد ریال از طریق گمرک بندر انزلی به کشورهای روسیه، ترکیه، اندونزی، انگلستان، لهستان، آلمان، قرقیزستان، کنیا و ارمنستان صادر شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 1.5 درصد افزایش و از نظر ارزش ریالی 14 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی ادامه داد: همچنین در این مدت مقدار 35 هزار و 793 متر مکعب چوب از کشور روسیه از طریق گمرک بندر انزلی وارد کشور شده است.