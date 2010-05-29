700 دستگاه تراکتور در گلستان توزیع شد

تقی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین برای آشنایی بیشتر تولیدکنندگان در خصوص تنظیمات ماشینهای کشاورزی 20 دوره آموزش باتعداد حدود 400 نفر بهره بردار در مراکز خدمات ترویجی شهرستانها برگزار شده است.



وی اظهار داشت: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان بی‌شک یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم خواهد کرد.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: این امر باعث افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت شغلی جدید، تامین نیازهای اساسی و همچنین پیوند با دیگر بخش های اقتصادی را فراهم می‌سازد.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: در سال گذشته تعداد 276 فقره جواز تاسیس و 153 فقره پروانه بهره برداری در زمین های باغی، زراعی ، دام و طیور و شیلات در استان توسط این مدیریت صادر شده است.