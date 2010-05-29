  1. استانها
  2. گلستان
۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

700 دستگاه تراکتور در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سال گذشته تعداد 700 دستگاه تراکتور، 28 دستگاه کمباین با اعطا تسهیلات بانکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

تقی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین برای آشنایی بیشتر تولیدکنندگان در خصوص تنظیمات ماشینهای کشاورزی  20 دوره آموزش باتعداد حدود 400 نفر بهره بردار در مراکز خدمات ترویجی شهرستانها برگزار شده است.
 
وی اظهار داشت:  ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان بی‌شک یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم خواهد کرد.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: این امر باعث افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت شغلی جدید، تامین نیازهای اساسی و همچنین پیوند با دیگر بخش های اقتصادی را فراهم می‌سازد.
 
مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: در سال گذشته تعداد 276 فقره جواز تاسیس و 153 فقره پروانه بهره برداری در زمین های باغی، زراعی ، دام و طیور و شیلات در استان توسط این مدیریت صادر شده است.
کد مطلب 1091418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها