رئیس مجلس اندونزی امشب وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرنان عثمان رئیس مجلس اندونزی قرار است امشب به منظور شرکت در اجلاس تروئیکای مجالس آسیایی وارد تهران شود.

این نشست روز سه شنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

رئیس مجلس اندونزی همچنین در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات ایران مسائل دو جانبه را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

جمهوری اسلامی ایران، سوریه و اندونزی اعضای تروئیکای مجمع مجالس آسیایی به شمار می روند.

این نشست به هدف بررسی مهمترین مسائل جهان اسلام و موضوعات در دستور کار مجمع مجالس آسیایی برگزار می شود.

در نشست روسای مجالس تروئیکای آسیا همچنین مسئله فلسطین نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.