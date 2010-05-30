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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

اینترنت عامل مرگ فرزند /

دو سال زندان برای پدر و مادر معتاد به اینترنت

دو سال زندان برای پدر و مادر معتاد به اینترنت

زوجی کره ای به اتهام اعتیاد به انجام بازی رایانه ای آنلاینی که موضوع آن پرورش دادن نوزادی مجازی بوده است، در مرگ دختر نوزاد خود که در اثر فراموشی پدر و مادرش در اثر گرسنگی جان داده بود مقصر شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر 41 ساله و راننده تاکسی و همسر 25 ساله اش محکوم به تحمل دو سال حبس در زندان شدند اما محکومیت همسر به دلیل بارداری وی تعلیق شد. این زوج روزانه 10 ساعت از زمان خود را در مراکز بازی های رایانه ای آنلاین به منظور پرورش نوزادی مجازی سپری می کردند در حالیکه روزانه تنها یک بطری شیر به نوزاد خود می رساندند.

این نوزاد که به صورت نابالغ و زودرس متولد و وزن او 2.25 کیلوگرم بوده است معمولا توسط مواد فاسد تغذیه می شده و در صورت شنیده شدن گریه اش که ناشی از گرسنگی بوده مورد ضرب و شتم قرار می گرفته است.

این زوج زمانی که شبانگاهی در ماه سپتامبر پس از اتمام بازی شان به خانه بازگشتند، با جسد بی جان نوزاد خود مواجه شدند و پس از اینکه کالبد شناسی دلیل مرگ نوزاد را سوء تغذیه اعلام کرد این زوج متواری شدند.

بر اساس گزارش تلگراف، این پرونده باعث بهت زدگی در کره جنوبی شد و نگرانی هایی را در رابطه با جدی بودن اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای برانگیخت دولت کره جنوبی تعداد معتادان اینترنتی این کشور را در حدود دو میلیون نفر تخمین زده است.

کد مطلب 1091435

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