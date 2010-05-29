غیرقانونی بودن فعالیتهای دانشگاه آزاد در صورت تأخیر در معرفی رئیس جدید

حجت الاسلام محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور پیشنهاد رئیس جدید این دانشگاه گفت: بر اساس اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی پس از اعلام رسمی ترکیب هیئت امنای این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنا برای معرفی رئیس جدید یک ماه فرصت دارد که جلسه را تشکیل دهد و تکلیف رئیس این دانشگاه مشخص شود.



ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد در اساسنامه جدید با اعلام رسمی پنج نفر از اعضای هیئت امنای این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته گذشته تکمیل شد.



این افراد شامل سیدشهاب‌الدین صدر - رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نسرین سلطانخواه- معاون علمی فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، محمدحسن شجاعی‌فرد- رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو- رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد می شوند.

اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد شامل پنج نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیئت موسس که حتما یک نفر از آنها روحانی باشد و اعضای حقوقی مانند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی و رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امنا می شود.