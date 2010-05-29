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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

ظهر امروز صورت گرفت/

سعیدلو سرزده به باشگاه پرسپولیس رفت/ جلسه با کاشانی پشت در بسته

سعیدلو سرزده به باشگاه پرسپولیس رفت/ جلسه با کاشانی پشت در بسته

رئیس سازمان تربیت بدنی ظهر امروز به طور سرزده وارد باشگاه پرسپولیس شد و با حبیب کاشانی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که ریاست مجمع باشگاه پرسپولیس را برعهده دارد ظهر امروز شنبه ضمن بازدید از بخش های مختلف باشگاه پرسپولیس در نشستی با حبیب کاشانی که پشت درهای بسته برگزار شد، شرکت کرد.

بررسی آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس و تامین منابع مالی برای حضور تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و دهمین دوره لیگ برتر از مهمترین محورهای گفتگوی علی سعیدلو و حبیب کاشانی خواهد بود.

حبیب کاشانی در سال گذشته به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت می کند و قرار است بزودی تکلیف مدیرعاملی او از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی مشخص شود.

کد مطلب 1091449

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