خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: "خسوف خرد" یکی از مهمترین آثار ماکس هورکهایمر است که مبتنی بر سخنرانیهای وی در سال 1944 در دانشگاه کلمبیاست. وی پس از ایراد سخنرانیهای خود در دانشگاه کلمبیا دو سال به ویرایش و بازنگری متن این سخنرانیها پرداخت و با تدوین منسجم و شاخ و برگ دادن به مباحث کتاب، در نهایت "خسوف خرد" را منتشر کرد.

"خسوف خرد" به زعم مترجم در مقدمه‏اش بر ترجمه آن، کتابی است که به نوعی شیواترین بیان نظریه انتقادی شمرده می‏شود. کتابی که به قلم یکی از بنیانگذاران نظریه انتقادی نگاشته شده و مواضع مکتب فرانکفورت را با لهجه‏ای صریح بیان می‏کند.

ماکس هورکهایمر (1895 – 1973 م.) فیلسوف بود اما در مشارکت با اندیشمندانی چون آدورنو و مارکوزه کوشید فلسفه و علوم اجتماعی را با یکدیگر تلفیق کند. او همواره به آن گونه از علوم اجتماعی می‏اندیشید که نور فلسفه بر آن تابیده باشد. به باور وی هر گاه علوم اجتماعی از بینش فلسفی عاری شود، توان انتقادی اصلیش را از دست می‏دهد و برده شرایط حاکم می‏شود.

از سوی دیگر، فلسفه بدون علوم اجتماعی نمی‏تواند با واقعیت ارتباط داشته باشد و در نهایت به ابزاری فریبنده و توجیه‏آمیز در دست قدرتهای حاکم بدل می‏شود و نخواهد توانست امیدی برای فرارفتن از وضعیت موجود در خود داشته باشد.

آنچه هورکهایمر در این کتاب ارائه کرده به نوعی تأمل در سرشت و سرنوشت روشنگری و مدرنیته است. تأملاتی که می‏خواهند نشان دهند چگونه به خاک نشستن اندیشه فلسفی در جهان معاصر مسیر انضمامی دو سویه‏ای در افق آینده انسان گشوده است.

هورکهایمر در این کتاب می‏کوشد به نقد و واکاوی مفهوم عقلانیت که شالوده فرهنگ صنعتی معاصر است بپردازد تا پی برد چگونه این مفهوم حامل نارساییهایی است که یکسره آن را به محاق نیستی فرو می‏کشند. وی در این کتاب به دگرگونیهای ژرفی توجه دارد که ذهن عامه مردم و طبیعت انسان را تحت تأثیر قرار داده است تا شاید بدین گونه از دلالتهای فلسفی این دگرگونی پرده بردارد.