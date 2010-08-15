خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: "خسوف خرد" یکی از مهمترین آثار ماکس هورکهایمر است که مبتنی بر سخنرانیهای وی در سال 1944 در دانشگاه کلمبیاست. وی پس از ایراد سخنرانیهای خود در دانشگاه کلمبیا دو سال به ویرایش و بازنگری متن این سخنرانیها پرداخت و با تدوین منسجم و شاخ و برگ دادن به مباحث کتاب، در نهایت "خسوف خرد" را منتشر کرد.
"خسوف خرد" به زعم مترجم در مقدمهاش بر ترجمه آن، کتابی است که به نوعی شیواترین بیان نظریه انتقادی شمرده میشود. کتابی که به قلم یکی از بنیانگذاران نظریه انتقادی نگاشته شده و مواضع مکتب فرانکفورت را با لهجهای صریح بیان میکند.
ماکس هورکهایمر (1895 – 1973 م.) فیلسوف بود اما در مشارکت با اندیشمندانی چون آدورنو و مارکوزه کوشید فلسفه و علوم اجتماعی را با یکدیگر تلفیق کند. او همواره به آن گونه از علوم اجتماعی میاندیشید که نور فلسفه بر آن تابیده باشد. به باور وی هر گاه علوم اجتماعی از بینش فلسفی عاری شود، توان انتقادی اصلیش را از دست میدهد و برده شرایط حاکم میشود.
از سوی دیگر، فلسفه بدون علوم اجتماعی نمیتواند با واقعیت ارتباط داشته باشد و در نهایت به ابزاری فریبنده و توجیهآمیز در دست قدرتهای حاکم بدل میشود و نخواهد توانست امیدی برای فرارفتن از وضعیت موجود در خود داشته باشد.
آنچه هورکهایمر در این کتاب ارائه کرده به نوعی تأمل در سرشت و سرنوشت روشنگری و مدرنیته است. تأملاتی که میخواهند نشان دهند چگونه به خاک نشستن اندیشه فلسفی در جهان معاصر مسیر انضمامی دو سویهای در افق آینده انسان گشوده است.
هورکهایمر در این کتاب میکوشد به نقد و واکاوی مفهوم عقلانیت که شالوده فرهنگ صنعتی معاصر است بپردازد تا پی برد چگونه این مفهوم حامل نارساییهایی است که یکسره آن را به محاق نیستی فرو میکشند. وی در این کتاب به دگرگونیهای ژرفی توجه دارد که ذهن عامه مردم و طبیعت انسان را تحت تأثیر قرار داده است تا شاید بدین گونه از دلالتهای فلسفی این دگرگونی پرده بردارد.
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