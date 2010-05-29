اولین رصد از رفتار عجیب یک سیاه چاله

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز فیزیک نجوم موسسه هاروارد اسمیت سونیان در ماساچوست رفتار غیرمنتظره ای را از سیاه چاله مرکز کهکشان آندرومدا رصد کردند.

برپایه تئوریهای کنونی، بیشتر کهکشانها در مرکز خود دارای سیاه چاله هایی با ابعاد میلیونها برابر بزرگتر از خورشید هستند.

اکنون کهکشان آندرومدا یا M31 (میسه 31 ) که نزدیک ترین کهکشان به کهکشان راه شیری به شمار می رود، فرصتی را در اختیار دانشمندان قرار داده است تا به بررسی ویژگیهای سیاه چاله مرکزی آن بپردازند.

سیاه چاله مرکز آندرومدا به طور شگفت انگیزی آرام است و پرتوهای ایکس را 10 تا 100 برابر کمتر از آن چیزی که برپایه توده های گازی که در اطراف آن می چرخند انتظار می رود ساطع می کند.

در این خصوص این محققان توضیح دادند: "سیاه چاله حاضر در مرکز کهکشان آندرومدا به طور شگفت انگیزی ضعیف است."

این بررسیها که با مطالعه بر روی اطلاعاتی که تلسکوپ فضایی پرتوهای ایکس چاندار در طول یک دهه جمع آوری کرده انجام شده اند، نشان می دهند که سیاه چاله مرکز کهکشان میسه 31 تا سال 2006 در یک حالت به طور استثنائی آرام قرار داشته است. سپس از 6 ژانویه 2006 به طور ناگهانی صدها برابر درخشان تر شده است.

این اولین رصد پدیده ای از این نوع در یک سیاه چاله فوق عظیم در جهان نزدیک است.

این محققان دریافتند که این سیاه چاله پس از مدتی به حالت آرام خود باز گشت باوجود این، نور آن 10 برابر بیشتر از متوسط درخشش قبل از 2006 شد.

براساس گزارش یونیورس تودی، این محققان افزودند: "ما درباره اینکه در نزدیکی سیاه چاله آندرومدا چه اتفاقی رخ داد، چند ایده داریم، اما حقیقت این است که از جزئیات این پدیده چیزی نمی دانیم."

به اعتقاد این دانشمندان، علت نور زیاد این سیاه چاله پس از سال 2006، می تواند در اثر جذب بادهای ستاره ای یک ستاره نزدیک به آن و یا در اثر توده های گازی که شروع به حلقه زدن به دور آن کرده اند، باشد.