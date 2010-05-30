مشهد میزبان مسابقات بین المللی شطرنج جام حکیم ابوالقاسم فردوسی

محمدرضا وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این مسابقات با حضور شطرنج بازانی از کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، آذربایجان، اوکراین، برونئی، بنگلادش، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان از 18 تا 25 ماه جاری در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی به سبب حضور احسان قائم مقامی، الشن مرادی و مرتضی محجوب اساتید مجرب شطرنج ایران و شطرنج بازان بزرگ اروپا از سطح بسیار خوبی برخوردار است و بر همین اساس برای مقامهای اول تا پنجم این مسابقات مبلغ 6 هزار دلار بعنوان جایزه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در خصوص رقابتهای نرم استاد بزرگی شطرنج گفت: این رقابتها نیز با حضور 12 شطرنج باز شامل 5 استاد بزرگ ایرانی و 7 استاد بزرگ خارجی از جمعه ششم خردادماه آغاز شده و تا سیزدهم خرداد سالروز ولادت حضرت زهرا (س) ادامه دارد و نفراتی که بتوانند در این مسابقات به حد نصاب 7 امتیاز برسند نرم استاد بزرگی دریافت می کنند.

وجدانی تصریح کرد: هیئت شطرنج خراسان رضوی نسبت به سال گذشته برنامه های مطلوب تری را تدارک دیده است و مسابقات مهمتری را میزبانی خواهد کرد که در این زمینه باید به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در سال 2011 اشاره کنم که البته این موضوع برای اولین بار در دو سطح آقایان و بانوان به صورت متمرکز در یک کشور برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی اظهار داشت: در مهر ماه سال جاری مسابقات بین المللی شطرنج جام عمر خیام را با همکاری میراث فرهنگی در شهر نیشابور برگزار می کنیم که پیش بینی می شود در این رقابتها بیش از 400 شطرنج باز داخلی و خارجی حضور داشته باشند.