بی تفاوتی فرهیختگان به فرهنگ شهروندی جدی ترین آسیب به شهرهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شادکام عصر شنبه در افتتاحیه اولین جشنواره نشریات تجربی دانشجویی شهر و شهروند افزود: باید گروهی فرهیخته آسیب های شهر و شهروندی را مورد بررسی قرار داده و معضلات را بهتر شناسایی کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در خصوص آسیب های احتمالی شهر و شهروند گفت: یکی از بزرگترین مشکلات بی تفاوت بودن فرهیختگان و دانشجویان به شهر و فرهنگ شهروندی است.

وی تصریح کرد: به دلیل ایجاد دغدغه و توجه بیشتر تعلق خاطر فرهیختگان به امور شهری جشنواره تجربی دانشجویی را با عنوانهای مختلف شهری و شهروندی ایجاد شد که می توان با ابزار نشریه دغدغه خاطر در بین جوانان به وجودآورد.

وی از ارسال 75 نشریه به جشنواره و راه پیدا کردن 30 نشریه به دور نهایی خبر داد.

