به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل 30 خاطره از خاطرات اسرای عراقی‌ است که از حدود 65 عنوان کتاب انتخاب و در این مجموعه آورده شده است.

در این مجموعه به تناسب هر خاطره شرحی نوشته‌ شده و منبع آن مشخص و برخی از مکانها و اشخاص نیز معرفی شده‌اند تا خواننده درباره راوی و اتفاقهایی که قبل و بعد از این خاطره‌ها می‌افتند مطلع شوند.

سرهنگی درباره این مجموعه توضیح داد: تلاش شده در این خاطرات صدای گلوله کمتر شنیده ‌شود. خاطرات انتخاب شده بیشتر انسانی و برشهایی از حاشیه‌ و متن جنگ عراقیها با ماست؛ در این خاطرات لحظه‌هایی وجود دارند که ناگهان همه چیز دگرگون می‌شود.

این نویسنده درباره علت جذابیت خاطرات نظامیان عراقی گفت: خاطرات نظامیان عراقی برای من جذاب است؛ زیرا احساس می‌کنم به حوادث جنگ رسمیت بیشتری می‌دهند. وقتی طرف دیگر هم درباره دفاع ما حرف می‌زند، نکات و اتفاقهای تازه‌ای را مطرح می‌کند که ما قادر به دیدن آنها نبودیم.

سرهنگی افزود:‌ اطلاعات این خاطرات کمک می‌کنند تا تصویرهای تازه‌ای از جنگ عراق با ایران را ببینیم و قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم.

مجموعه 3 جلدی "پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 9900 تومان منتشر شده است.

