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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

به روایت سرهنگی/

"پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" منتشر شد

"پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" منتشر شد

مجموعه 3 جلدی "پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" شامل جذاب‌ترین خاطرات نظامیان عراقی با انتخاب، تدوین و شرح مرتضی سرهنگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل 30 خاطره از خاطرات اسرای عراقی‌ است که از حدود 65 عنوان کتاب انتخاب و در این مجموعه آورده شده است.

در این مجموعه به تناسب هر خاطره شرحی نوشته‌ شده و منبع آن مشخص و برخی از مکانها و اشخاص نیز معرفی شده‌اند تا خواننده درباره راوی و اتفاقهایی که قبل و بعد از این خاطره‌ها می‌افتند مطلع شوند.

سرهنگی درباره این مجموعه توضیح داد: تلاش شده در این خاطرات صدای گلوله کمتر شنیده ‌شود. خاطرات انتخاب شده بیشتر انسانی و برشهایی از حاشیه‌ و متن جنگ عراقیها با ماست؛ در این خاطرات لحظه‌هایی وجود دارند که ناگهان همه چیز دگرگون می‌شود.

این نویسنده درباره علت جذابیت خاطرات نظامیان عراقی گفت: خاطرات نظامیان عراقی برای من جذاب است؛ زیرا احساس می‌کنم به حوادث جنگ رسمیت بیشتری می‌دهند. وقتی طرف دیگر هم درباره دفاع ما حرف می‌زند، نکات و اتفاقهای تازه‌ای را مطرح می‌کند که ما قادر به دیدن آنها نبودیم.

سرهنگی افزود:‌ اطلاعات این خاطرات کمک می‌کنند تا تصویرهای تازه‌ای از جنگ عراق با ایران را ببینیم و قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم.

مجموعه 3 جلدی "پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 9900 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1091501

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