کلی بودن احکام ایراد لایحه برنامه پنجم / لزوم همکاری دولت و مجلس جهت اصلاح

محمد حسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: اصولا برنامه های 5 ساله برآیند نظرات دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه دارای نقاط قوت و ضعفی است، افزود: توجه به سیاست های ابلاغی، مطلوب بودن برنامه و توجه به برخی شاخص ها از جمله نقاط مثبت برنامه پنجم توسعه است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تلاش برای اصلاح سایر قوانین، کلی بودن بعضی احکام و فقدان طراحی مکانیسم مناسب برای رسیدن به برخی از احکام کلی را از نقاط ضعف برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

نماینده تبریز تاکید کرد که لازم است دولت و مجلس نسبت به رفع اشکالات، ابهامات واصلاح برنامه پنچم توسعه با هم همکاری کنند و در صدد رفع ایرادات آن باشند.