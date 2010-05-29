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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

گلستان میزبان اولین جشنواره فرهنگی هنری روستاست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد گلستان از برگزاری اولین جشنواره فرهنگی هنری سراسری روستا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: احیاء و حفظ میراث فکری و فرهنگی عمده هدف این جشنواره کشوری است.

وی اظهار داشت: برای شرکت در این جشنواره محدودیت سنی وجود ندارد و اولین مرحله جشنواره نیمه دوم تیرماه در یکی از روستاهای استان برگزار می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره میدانی برای استفاده از ظرفیتهای بومی و محیطی و در راستای سیاستهای حمایتی ارشاد برگزار می شود.
 
منتظری بیان داشت: همچنین به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی، نمایشگاه عکس کشوری امام (ره) از ولادت تا عروج در استان برپا می شود.
 
مدیرکل ارشاد گلستان عنوان کرد:  این نمایشگاه برای اولین بار در سطح استان و کشور با حضور عکاسان برجسته سراسر کشور برگزار می شود.
 
وی برگزاری عصر شعر و خاطره را از دیگر برنامه فرهنگی و هنری استان در ماه جاری اعلام کرد و گفت: این همایش 13 و 14 خرداد ماه از ساعت 14 تا 16 عصر در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستانهای مینودشت و بندرگز برگزار می شود.
 
وی عنوان کرد: چاپ و انتشار اولین کتاب با عنوان دفاع مقدس از دیگاه مقام معظم رهبری از دیگر فعالیتهای این اداره کل است که در دو هزار جلد نشر یافته است.
کد مطلب 1091524

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