گلستان میزبان اولین جشنواره فرهنگی هنری روستاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: احیاء و حفظ میراث فکری و فرهنگی عمده هدف این جشنواره کشوری است.

وی اظهار داشت: برای شرکت در این جشنواره محدودیت سنی وجود ندارد و اولین مرحله جشنواره نیمه دوم تیرماه در یکی از روستاهای استان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره میدانی برای استفاده از ظرفیتهای بومی و محیطی و در راستای سیاستهای حمایتی ارشاد برگزار می شود.

منتظری بیان داشت: همچنین به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی، نمایشگاه عکس کشوری امام (ره) از ولادت تا عروج در استان برپا می شود.

مدیرکل ارشاد گلستان عنوان کرد: این نمایشگاه برای اولین بار در سطح استان و کشور با حضور عکاسان برجسته سراسر کشور برگزار می شود.

وی برگزاری عصر شعر و خاطره را از دیگر برنامه فرهنگی و هنری استان در ماه جاری اعلام کرد و گفت: این همایش 13 و 14 خرداد ماه از ساعت 14 تا 16 عصر در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستانهای مینودشت و بندرگز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: چاپ و انتشار اولین کتاب با عنوان دفاع مقدس از دیگاه مقام معظم رهبری از دیگر فعالیتهای این اداره کل است که در دو هزار جلد نشر یافته است.