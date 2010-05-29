70 میلیارد دلار به توسعه صنعت نفت اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز، برنامه پنجم توسعه، مقابله با تحریمها و رویکرد جدید وزارت نفت در بهره گیری از ظرفیتهای داخلی برای تأمین مالی پروژه ها در مصوباتی نحوه اختصاص و تامین بیش از 70 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور را تعیین کرد.
بر اساس تصمیمات نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت، بیش از 18میلیارد دلار اعتبار و تسهیلات برای سرمایهگذاری در طرحهای نفتی، حدود 22 میلیارد دلار برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور، 22 میلیارد دلار برای طرحهای پتروشیمی و حدود 8 میلیارد دلار نیز برای توسعه طرحهای گازی اختصاص خواهد یافت.
مطابق تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور مبلغ 16 میلیارد و 40 میلیون دلار اعتبار از محل تسهیلات صندوق انرژی (کنسرسیوم بانکها به رهبری بانک ملت) برای سرمایهگذاری در طرحهای اولویتدار شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش اختصاص می یابد.
تعداد 23 طرح شرکت نفت و 8 طرح پالایش و پخش فرآورده های نفتی از تسهیلات مالی برخوردار خواهند شد که طبق این مصوبه 6/13 میلیارد دلار آن برای طرحهای شرکت ملی نفت و مابقی برای طرحهای شرکت ملی پالایش و پخش اختصاص می یابد.
بر اساس تصمیم دیگر نمایندگان ویژه رئیسجمهور، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی نفت مجموعا 106 هزار و 860 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای طرحهای توسعه، بهینهسازی و افزایش ظرفیت تولید 5 پالایشگاه تهران، لاوان، آبادان، اراک و اصفهان اختصاص می یابد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موظف شد از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین مالی احداث 7 پالایشگاه جدید در شیراز، تبریز، گلستان، آبادان، کرمانشاه، بندر عباس و میعانات گازی خلیج فارس با سرمایهگذاری به میزان 20 درصد از کل طرح به مبلغ بیش از 42 هزار میلیارد ریال اقدام کند. حجم کل سرمایهگذاری مورد نیاز این پالایشگاهها که در سالهای 86 و 87 احداث آنها آغاز شده 210 هزار میلیارد ریال است که مابقی آن از سوی بخش خصوصی تامین میشود.
با راهاندازی 3 پالایشگاه از موارد فوق، ظرفیت پالایشگاهی کشور بیش از 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
بر اساس یکی دیگر از تصمیمات نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت، وزارت نفت مجاز شد برای توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی در مدت 35 ماه تا سقف 5/4 میلیارد دلار نسبت به انعقاد قرارداد با ترک تشریفات مناقصه اقدام کند.
به ازای تسریع در اتمام طرح به صورت قطعی مبلغ 50 میلیون دلار در هر ماه تشویقی تعلق خواهد گرفت و به ازای تاخیر نیز معادل این رقم جریمه تعلق میگیرد.
با اجرای این طرح ظرفیت تولید گاز تصفیه شده 50 میلیون مترمکعب در روز و تولید میعانات گازی 80 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، ظرفیت بازیافت گاز اتان یک میلیون تن در سال، گاز مایع یک میلیون تن در سال و گوگرد 400 تن در روز افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق تصمیم دیگر نمایندگان ویژه رئیسجمهور، اعتبار بیش از 2/30 میلیارد دلاری نیز از محل تسهیلات بانک صادرات برای توسعه طرحهای نفتی، گازی، پالایشی و پتروشیمی اختصاص خواهد یافت.
از این رقم، حدود 5/4 میلیارد دلار برای 4 طرح شرکت ملی نفت، 1/3 میلیارد دلار برای 2 طرح شرکت ملی گاز، 3/5 میلیارد دلار برای 8 طرح شرکت ملی پالایش و پخش و بیش از 3/17 میلیارد دلار نیز برای اجرای 22 طرح شرکت ملی پتروشیمی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس سایر مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت، سرمایهگذاری در طرح شرکت پتروشیمی پارس به بیش از 10 هزار و 210 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز به سرمایهگذاری ارزی معادل بیش از 8/2میلیارد دلار در اجرای طرح مبین 2 در پتروشیمی دماوند شد.
افزون بر این، سرمایهگذاری در طرح آروماتیک چهارم شرکت پتروشیمی برزویه نیز به حدود 8 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین اعتباراتی شامل 38 میلیارد ریال برای توسعه شرکت پتروشیمی تبریز، 180میلیارد ریال برای توسعه پتروشیمی شیراز، 250میلیارد ریال برای طرحهای توسعه پتروشیمی بوعلی سینا، 640میلیارد ریال برای توسعه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، 550 میلیارد ریال برای توسعه پتروشیمی برزویه، 4 هزار و460 میلیارد ریال اعتبار برای احداث خط انتقال آبادان-اهواز-اراک-ری، 898میلیون دلار برای تامین سهم سرمایهگذاری شرکت ملی پالایش و پخش ایران به منظور احداث پالایشگاه کداح در مالزی، 360 میلیارد ریال برای احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و فراوردههای نفتی به کشورهای همسایه و 820میلیارد ریال نیز برای توسعه پالایشگاه گاز ایلام اختصاص یافت.
زمان خاتمه طرحهای مورد اشاره در سالهای 1389 تا پایان فعالیت دولت دهم تعیین شده است که باتوجه به تامین اعتبار صورت گرفته، با اجرای این طرحها ظرفیت کشور در تولید نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، پالایش، متان، اتان، گاز مایع و گوگرد و محصولات پتروشیمی و همینطور جمعآوری گازهای همراه افزایش قابل ملاحظهای پیدا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبات در 2 خرداد ماه سالجاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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