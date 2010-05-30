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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

مرکز بین المللی برنج در گیلان تاسیس می شود

مرکز بین المللی برنج در گیلان تاسیس می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مرکز بین المللی برنج با پیگیری استاندار گیلان و رئیس ستاد راهبردی برنج کشور، در گیلان تاسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک در سفر به کشور فیلیپین از امکانات و برنامه های علمی و تحقیقاتی موسسه بین المللی تحقیقات برنج (ایری) بازدید کرد و شرایط لازم برای همکاری دو کشور در زمینه برنج فراهم شد.

در این سفر علمی و مدیریتی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور و رئیس کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت برنج استاندار گیلان را همراهی کردند.

از مهمترین دستاوردهای این سفر، امضای موافقت نامه همکاری علمی و پژوهشی از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کشور ایران و موسسه بین المللی تحقیقات برنج فیلیپین ( ایری ) بود که در این همکاری مقرر شد مرکز بین المللی تحقیقات برنج در استان گیلان تاسیس شود.

کد مطلب 1091536

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