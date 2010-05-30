ایجاد صنعت در کنار گسترش کشاورزی و گردشگری از محورهای توسعه است

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان ظرفیتهای بالقوه طبیعی فراوانی دارد و این نعمتی برای استان است، افزود: نقطه ارزیابی اقتصادی استان امروز به این نتیجه رسیده است که در کنار توسعه کشاورزی و توسعه گردشگری، ایجاد صنعت یکی از محورهای توسعه پایدار است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه چه صنایعی در استان منطبق با اقلیم و ظرفیتهای استان استقرار یابد، سازمان صنایع و معادن استان گیلان ارزیابی ها و پروسه های معقول و منطقی را در این زمینه ایجاد و شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز همگام با سیاست گذاریهای صنعتی گیلان، نیازمندی ایجاد زیر ساختها برای استان را طراحی کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان گفت: مطمئنا یک صنعت نمی تواند در گیلان به رشد واقعی خود برسد مگر اینکه این زیر ساختهای اساسی در استان تامین شود.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب در استان گیلان فقط یک موقعیت صنعتی متمرکز وجود داشت و آن هم شهر صنعتی رشت بود، افزود: سایر موقعیتهای صنعتی گیلان به صورت پراکنده در سطح استان فعالیت داشتند.

وی خاطر نشان کرد: سیاست گذاری های که وزارت صنایع و معادن بعدها در این حوزه انجام داد، مفاهیمی را تحت عنوان شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی تعریف کرد.

عباسیان امین عنوان کرد: سیاست اصلی شرکت مادر تخصصی این بود که زیر ساختهای را بصورت متمرکز در مناطق صنعتی تامین کنند تا درنهایت واحدهای صنعتی به دلیل این تمرکز شرایط سهل تری را به جهت دسترسی به این زیر ساختها داشته باشند، هزینه های ایجاد زیر ساختها ارزانتر تمام شود و از سوی دیگر با ایجاد شهرکهای صنعتی دغدغه مسائل زیست محیطی نیزبرطرف شود.

وی یاد آورشد: استان گیلان با توجه به نوع اقلیم و ظرفیتهای طبیعی که دارد تنها راه این است که با ورود تکنولوژی در عرصه زیست محیطی بتوان استقرار صنعت را توجیه پذیر کرد که این امر در شهرهای صنعتی محقق می شود.