نقدینگی موجود در کشور جوابگوی انجام کلیه امور اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر محرابیان ظهر شنبه در بازدید از شهرک صنعتی سیمین دشت در کرج در جمع صاحبان واحدهای صنعتی افزود: میزان نقدینگی موجود در کشور بسیار بالا است و اگر از آنها به بهترین نحو استفاده شود، جوابگوی انجام کلیه امور اقتصادی کشور هست و در این زمینه کفاف می دهد.

وی ادامه داد: طبق تراز بانکهای کشور، میزان نقدینگی کشور کلان است و باید از این میزان بالا برای رفع مشکلات بخش صنعت و سایر بخشها استفاده شود و مدیریت درآمد و هزینه ها را به بهترین نحو مد نظر قرار دهیم.

یکی از مشکلات شهرکهای صنعتی، کمبود نقدینگی تخصیص داده شده بود

این مسئول بیان کرد: یکی از مشکلات شهرکها و واحدهای صنعتی، کمبود نقدینگی تخصیص داده شده بود و از این پس قرار است مدیریت بهتری در این خصوص اعمال شود تا آنها بتوانند از نقدینگی مورد نیاز خود بهره مند شوند و فعالیتهای اقتصادی و تولیداتی خود را از نظر کمی و کیفی گسترش دهند.

وی عنوان کرد: تعداد زیادی واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند و تشکیل ستاد پشتیباتی واحدهای صنعتی کمک می کند تا مشکلات این واحدها بهتر از قبل بررسی و برای حل آنها راهکارهای ویژه اتخاذ شود.

این مسئول افزود: این امر در نهایت به سود بخش صنعت است و از بار مشکلات آن به شکل محسوسی می کاهد.

برای افزایش جذب منابع خارجی برنامه هایی داریم

محرابیان اظهار داشت: در زمینه افزایش جذب منابع خارجی برای ارتقای فعالیتهای بخشهای صنعتی برنامه هایی داریم ضمن اینکه می توان گفت میزان ورود سرمایه خارجی در حوزه صنعت کشور کم نظیر بوده و بزرگترین طرحهای صنعتی کشور را با استفاده از منابع داخلی و ورود سرمایه گذاری های خارجی اجرا کرده ایم.

حل بخشی از مشکلات بخشهای صنعتی در اختیارات وزارت صنایع نیست

وی خاطرنشان کرد: البته حل بخشی از مشکلات بخشهای صنعتی در اختیارات وزارت صنایع نیست و نباید در همه زمینه ها از این وزارتخانه انتظار داشته باشیم البته این وزارتخانه به سهم خود همه تلااش را برای کاهش مشکلات یادشده به کار خواهد گرفت.

محرابیان عنوان کرد: برای مصوب کردن یک شهرک صنعتی راهکارهایی وجد دارد که باید به همه آنها توجه جدی شود و از این زمینه تا حد ممکن انتظارات غیرقانونی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از موانع دراین زمینه، مشکلات زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیتهای واحدهای صنعتی است و این واحدها باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا فعالیتهای آنها کمترین آلودگی زیست محیطی را به همراه داشته باشد و به محیط زیست و طبیعت ضربه نزند.

برای استقرار شهرکهای صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری تهران محدودیتهایی وجود دارد

وزیر صنایع اظهار داشت: در زمینه استقرار شهرکهای صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری تهران محدودیتهایی وجود دارد و در این خصوص مواردی وجود دارد که استقرار این شهرکها در شعاع یادشده را محدود و در مواردی ممنوع می کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که باعث شده، برخی از مشکلات شهرکهای صنعتی احداث شده حل نشده باقی بماند، همین منع قانونی بوده البته وزارت صنایع تلاش می کند که در این خصوص بهترین راهکار را اتخاذ کند تا باری از دوش صاحبان صنایع برداشته شود.

محرابیان افزود: در زمینه مصوب شدن شهرک صنعتی سیمین دشت، قولهایی داده شده که امیدواریم به موقع بتوانیم آنها را عملی کنیم و به این ترتیب از حجم مشکلات واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بکاهیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

این مسئول عنوان کرد: قول می دهیم که شهرک صنعتی سیمین دشت، یک شهرک مصوب شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد.

وی یادآور شد: البته لازم است همه تمهیدات زیست محیطی در این شهرک اتخاذ شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود و طبیعت هیچگونه صدمه ای نبیند.

احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی سیمین دشت آغاز می شود

این مسئول اضافه کرد: احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی سیمین دشت آغاز می شود و در این زمینه دولت نیزهمکاری می کند به این ترتیب که 50 درصد را دولت کمک می کند و 50 درصد باقیمانده باید با همکاری واحدهای صنعتی این شهرک محقق شود.

بالاترین استانداردهای جهانی در زمینه احداث تصفیه خانه ها لحاظ شود

محرابیان افزود: در عین حال لازم است بالاترین استانداردهای جهانی در زمینه احداث تصفیه خانه های واحدها و شهرکهای صنعتای لحاظ شود تا هیچ گونه آلاینده محیط زیست فعالیت نکند و همه واحدها به سمت سبز و غیرآلاینده شدن حرکت کنند.