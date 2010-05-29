"هنر آشپزی در گیلان" به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "هنر آشپزی گیلان" که نخستین بار در سال 83 به چاپ رسید و در طول این سالها چندین بار تجدید چاپ شده بود پس از مدتی که در بازار کتاب نایاب بود به تازگی توسط انتشارات آشیانه کتاب زیرچاپ پنجم رفته است.

این کتاب به قلم زری خاور (مرعشی) در قطع رقعی و ۲۴۸ صفحه به صورت صور منتشر می شود.

انتشار این کتاب کوششی است در جهت حفظ میراث فرهنگی و نسخه های آشپزی بومی و سنتی گیلان و نویسنده آن از سوی دانشگاه الزهرا (س) به عنوان بهترین نویسنده زن در رشته هنر آشپزی انتخاب و مورد قدردانی قرار گرفته است.

در توضیحات این کتاب می خوانیم: گیلان ، سرزمین زیباییهای طبیعت و سرزمین زنان باسلیقه و به هنرها آراسته است. یکی از هنرهای مهم زنان گیلان مهارت در آشپزی و طبخ انواع غذاهای محلی با توجه به امکانات آب و هوایی است. شهرت غذاهای گیلکی از مرزهای ایران زمین پا فراتر نهاده و به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز گسترش یافته است به طوری که در رستورانهای ایرانی این کشورها غذاهای محلی شمالی خواستاران زیادی دارد از جمله میرزاقاسمی، باقلاقاطق، مرغ تورش و...

فهرست مطالب این کتاب شامل طرز تهیه انواع خورشها، پلوها، آشها و دلمه و کوفته، کوکو و شامی، ماهیها، حلواها و شیرینیها، مرباها و شربتها، ترشیها، ربها، زیتون پرورده و ... است.