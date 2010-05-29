توسعه تعاونی های زنان در کشور/ 7 درصد اشتغال تعاونی در اختیار زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر اعظم درویش خضری در نشست تخصصی اقتصاد و تولید همایش بین المللی توانمندی های بانوان و خانواده استان اردبیل گفت: حدود 7 درصد فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش تعاون کشور از طریق تعاونیهای بانوان فراهم شده است.

مشاور بانوان وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از سیاستهای مهم این وزارتخانه توسعه تعاونیهای بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی با در نظر گرفتن توسعه کمی وکیفی این نوع تعاونیها است.

درویش خضری ادامه داد: بیشترین حضور زنان در تعاونیهای بخش خدمات و کمترین حضور زنان نیز در تعاونیهای بخش معدن است.

وی حمایت دستگاههای اجرایی و تخصصی از قبیل وزارت صنایع ومعادن و جهاد کشاورزی در صدور پروانه تاسیس تعاونیهای بانوان جهت رسیدن به اهداف بنیادی را موثر دانست.

مشاور امور بانوان وزارت تعاون استفاده از ظرفیت تعاونیهای فارغ التحصیلان را در ارتقای این بخش ضروری خواند و گفت: امروز بخش اعظمی از ورود پیداکنندگان به حوزه تعاونی فارغ التحصیلان زن دانشگاهی هستند که با یک توانمندی خوب می توانند با ایجاد اشتغال پایدار رقابتی را نیز در حوزه تولید داشته باشند.

درویش خضری با اشاره به موضوع اشتغال خانگی، گفت: مشاغل خانگی به صورت تعاونی در قالب تشکلهای تعاونی می توانند با ایجاد فرصت مناسب اشتغال، برخی دغدغه ها را در این ارتباط از بین ببرند.

وی گفت: هدف ما تنها فراهم کردن شغل یا ازدیاد مشاغل خانگی نیست بلکه می خواهیم همراه با شناسایی آسیبها در این حوزه، یک بازار تخصصی و هدف گرا را نشانه بگیریم.

مشاور امور بانوان وزیر تعاون همچنین خواستار حمایت مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری از طرحهای حمایتی برای بانوان شد.