کنسرت کامکارها در نروژ برگزار می شود

هوشنگ کامکار با اعلام این خبر درخصوص کم و کیف مجموع کنسرت های تابستانه این گروه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : علاوه بر این برنامه در حاشیه برگزاری فستیوال در تاریخ 21 تیرماه نیز یک کنسرت پژوهشی به منظور معرفی سازهای موسیقی ایرانی و مقام های موسیقی کردی و شیوه سازبندی در موسیقی ایرانی را اجرا می کنیم و من در این خصوص سخن خواهم گفت واول مرداد هم کنسرتی را در لندن برگزار می کنیم .

وی در ادامه افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده پس از ماه رمضان قرار است در سه شب متوالی 18 ،19 و 20 شهریورماه کنسرت گروه موسیقی کامکار با قطعات جدید در دو بخش فارسی و کردی در سالن همایش برج میلاد برگزار‌شود و پس از آن تنها یک شب همین کنسرت را در موسسه محک به نفع کودکان سرطانی به روی صحنه می بریم.



هوشنگ کامکار در ادامه افزود : 4 مهرماه هم در جشنواره موسیقی "ومد" که از بزرگترین جشنواره های موسیقی است و "پیتر گابریل" آهنگساز انگلیسی بنیانگذار آن است شرکت خواهیم کرد .

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه صحبت های خود به قطعات این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : 4 تصنیف با اشعاری از مولانا و حافظ به آهنگسازی پشنگ و ارسلان اجرا می شود، همچنین در این بخش تکنوازی و سه نوازی هایی گنجانده شده است؛ در بخش کردی هم دو قطعه از ارسلان و یک کار از اردشیر و دو قطعه از ساخته های من و قطعاتی از موسیقی فولکلور کردی به روی صحنه می رود.

وی در ادامه به انتشار آلبوم جدید گروه موسیقی کامکار اشاره کرد و گفت : "محاق" عنوان تازه ترین آلبوم گروه موسیقی کامکار است که براشعار شاعران معاصر ساخته شده است در این آلبوم دو قطعه براساس شعرهای احمدرضا احمدی ساخته شده است و در ادامه قطعه"محاق" از اشعار احمد شاملو ،یک قطعه از سهراب سپهری و همچنین قطعه ای از بیژن جلالی در این آلبوم گنجانده شده است و تا یک هفته آینده مراحل ضبط آن به پایان می رسد.

این آهنگساز در ارزیابی کم و کیف اجرای ارکستر مجلسی ارمنستان در موسسه خیریه محک گفت : اجرای آثار گروه کامکار یکی از بهترین بخش هایی بود که ارکستر مجلسی ارمنستان به رهبری لوریس چکناواریان اجرا کرد و من از این حضور بسیار خرسند بودم، به اعتقاد من حضور گروههای شناخته شده که مردم آنها را می شناسند برای انجام برنامه های خیریه از دو جهت خوب و پسندیده است چراکه با حضور مردم برای دیدن برنامه ها هم کمکی به موسسه خیریه محک می شود و هم هنرمند به لحاظ روانی احساس خوبی دارد .

وی در پایان افزود : برگزاری کنسرت هایی از این دست و یا اجرای تئاتر به نفع موسسات خیریه در همه دنیا رسم است و من امیدوارم این روند در ایران نیز اتفاق بیافتد و شاهد حضور گسترده هنرمندان باشیم برهمین اساس قرار است در تاریخ 11 خردادماه کنسرت شب سوم اجرای ارکستر مجلسی ارمنستان که به قطعات گروه کامکار اختصاص داشت بار دیگر تکرار شود.