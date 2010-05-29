محسن یحیوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که احزاب تا چه میزان در پیاده کردن دیدگاههای امام احل درباره فعالیت حزبی، موفق بودند، گفت: بسیاری از احزاب در تحقق بخشیدن به این دیدگاهها عملکرد مثبت داشته اند، اما برخی از احزاب نیز بوده اند که در این موضوع ناموفق عمل کردند.

یحیوی ادامه داد: احزابی که در مقابل نظام و قانون ایستادند به طور قطع نمی توانند دیدگاههای امام را اجرا کنند و و مصداق تعبیر امام با عنوان "خرابکاران سیاسی" هستند.

وی تاکید کرد: اما به هر حال در کشور احزاب تا اجرای دقیق و دستیابی به افکار و اندیشه های امام درباره فعالیت های حزبی، فاصله زیادی دارند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، در بیان دیدگاههای امام راحل(ره) درباره احزاب نیز، افزود:حضرت امام هیچگاه فعالیت حزبی را رد نکردندو همواره موافق فعالبت آزادانه احزاب در چارچوب قانون و نظام جمهوری اسلامی بوده اند.

وی با بیان اینکه امام تنها با فعالیت احزابی که در پی صدمه زدن به نظام و انقلاب اسلامی بودند، مخالفت شدیدی داشتند، ادامه داد: امام در بدو پیروزی انقلاب اسلامی مجوز فعالیت برای تمامی احزاب را صادر کردند، و در سالهای بعد، احزاب مختلف را دعوت به وحدت و یکپارچگی کردند، اما با توجه به اینکه برخی از احزاب روش های مخالف انقلاب و اسلام را در پیش گرفتند، امام نیز فعالیت انان را به شدت رد کردند و جود اینگونه احزاب را برای کشور خطرناک دانستند.

یحیوی در بیان نظرات امام راحل درباره تظارب آرا در میان جناح های سیاسی، اظهارداشت: امام همواره اختلاف نظر میان جناح هایی سیاسی را در صورتی که در چارچوب قانون اساسی و نظام باشد، مفید و سازنده برای کشور می دانستند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: امام معتقد بود، اختلاف نظر در اعمال راهبردها برای پیاده سازی اهداف انقلاب بسیار خوب است و تفاوت سلیقه در میان جناح های سیاسی اگر بر خلاف مصالح ملی نباشد، به نفع ملت و نظام است.



