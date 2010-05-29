به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم معنوی که روز شنبه همراه با تشریفات نظامی انجام شد، پس از نثار تاج گل توسط سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، حجتالاسلام محمدهادی رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و امام شهیدان به تشریح ویژگیهای اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی (ص) از دیدگاه حضرت امام (ره) پرداخت و گفت: اسلام آمریکایی همه تلاشش این است که منافع مادیاش ضایع نشود و به گونهای اسلام را در خدمت خود میگیرد تا منافعاش تامین شود. اما اسلام ناب در هر شرایطی از ارزشهای الهی در میادین امتحانهای سخت دفاع میکند.
فرماندهان، مسئولان و کارکنان ستاد نیروی زمینی سپاه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای مقدس آن امام همام تجدید بیعت کردند.
رضایی افزود: ما پاسداران به عنوان کسانی که در مسیر امام و در راه امام بوده و الحمدالله در دوران دفاع مقدس با حضور جانانه در جبهه همراهی خود را با رهبری انقلاب به اثبات رساندیم، امروز هم با همان نگاه در مسیر روشن رهبری در پاسداری از ارزشهای والای انقلاب با قوت و قدرت ادامه میدهیم.
وی افزود: سپاه در میدانهای دشواری با نثار خون عزیزان خود ثابت کرده است که به اسلام ناب محمدی (ص) پایبند است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه، با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) که میفرمودند ، مبارزه با رفاهطلبی سازگار نیست و هرگز این دو مقوله با هم جمع نمیشوند، گفت: امروز در این محضر نورانی که قطعا روح آن امام عزیز حاضر و ناظر است عرض میکنیم که راه امام بسیار روشن و بدون ابهام است و این راه، راه مبارزه با کفر و نفاق و راه مبارزه با ضد ارزشهای الهی است و حضور ما در این مکان مقدس تجدید میثاق با همین دیدگاه است.
رضایی افزود: در ایامی که متعلق به آن یار سفر کرده است، بار دیگر با رهبر عزیز و فرمانده بزرگوار خود تجدید میثاق میکنیم، چراکه امروز در ذیل رهبری رهبر بزرگوار، راه حضرت امام که راه سعادت است تحقق پیدا میکند.
این مراسم پس از حضور کارکنان بر مزار شهدا به ویژه شهدای 72 تن و قرائت فاتحه به پایان رسید.
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