به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد زیندپور پس از ثبت قراردادش با استیل آذین که امروز شنبه صورت گرفت گفت: من سه شنبه عصر به باشگاه استیل آذین آمدم و به توافق رسیدیم اما به مدیران باشگاه گفتم که چندروزی به دلیل مشکات شخصی نمی توانم برای بستن و ثبت قرارداد به باشگاه بیایم. متاسفانه پس از این موضوع شایعاتی در مورد من ساخته شد که من قصد مذاکره و پیوستن به پرسپولیس یا تیمهای دیگر را دارم که کاملا دروغ است و فقط شایعه ای بی اساس بود.

وی افزود: من در صحبتی که با آقایان هدایتی وآجورلو داشتم به آنها قول حضور در استیل آذین را داده بودم و به هیچ وجه زیرحرفم نزدم. در صحبت های هدایتی و آجورلو صداقت را به طور کامل احساس کردم. به خاطر همین صداقت و درستی از همان ابتدا تصمیمم را برای پیوستن به استیل آذین گرفتم و به هیچ وجه قصد پیوستن به باشگاهی دیگر را نداشتم و با هیچ باشگاهی مذاکره نکردم.

هافبک ملی پوش استیل آذین گفت: دوست دارم در تیم استیل آذین کار کنم و از تجربه بازیکنان بزرگی همچون مهدوی کیا، کعبی و کریمی استفاده کنم و با بهره گیری از تجربیات ستاره های این تیم جایگاهم را در تیم ملی تثبیت کنم.