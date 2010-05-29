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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

نرم افزار ایمان و فرقان در کانون تخصصی آموزش زنجان تولید شد

نرم افزار ایمان و فرقان در کانون تخصصی آموزش زنجان تولید شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر مسوول کانون تخصصی آموزش زنجان از تولید نرم افزار ایمان و فرقان به همت این کانون تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام دوستعلی محمدی روز شنبه گفت: کانون تخصصی آموزش استان زنجان در راستای ایجاد فرصتهای آموزشی و رفع شبهات افراد  از سال گذشته به صورت تخصصی فعالیت خود را در بخش آموزشی آغاز کرده است.
 
وی به توطئه  و هجمه فرهنگی دشمنان نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان با القای شبهات مختلف در صدد کمرنگ کردن اعتقادات دینی افراد هستند و در این راستا رسالت سنگینی بر عهده ما قرار دارد.محمدی افزود: در همین راستا کانون تخصصی آموزش زنجان اقدام به تولید دو نرم افزار ایمان و فرقان کرده است.
 
وی اذعان داشت: نرم افزار ایمان به منظور پاسخگویی به بیش از 100 عنوان شبهه و سوال که نوجوانان با آن درگیر هستند به همت کارشناسان و گروه تحقیقاتی این کانون تهیه شده است.
 
وی افزود: در نرم افزار فرقان نیز بیش از 313 سوال و جواب مربوط به شبهات جوانان گردآوری شده و در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
 
وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار از ستاد عالی این دو نرم افزار در سطح گسترده تولید و در اختیار جوانان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.
 
مدیر مسوول کانون تخصصی آموزش استان  زنجان به برنامه های آموزشی این کانون تخصصی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره آموزش خبرنگاری، برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و برگزاری کلاسهای آموزشی مربیگری مهارتهای زندگی از جمله  برنامه هایی است که در شش ماهه نخست سال جاری در این کانون برگزار خواهد شد. 
کد مطلب 1091628

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