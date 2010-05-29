کم توجهی به حوزه سلامت عامل کاهش بهره وری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حبیب ‌الله مسعودی‌ فرید ظهر شنبه در همایش منطقه ‌ای آموزش‌ مهارت‌ های زندگی در دانشگاه نراق اظهار داشت: کم توجهی به حوزه سلامت روانی اجتماعی ضررهای فراوان و بعضاً جببران ‌ناپذیری را به سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی وارد ساخته و بهره ‌وری ملی را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه حداقل 10 درصد اعتبارات حوزه سلامت باید در حیطه سلامت روانی هزینه شود، تصریح کرد: 14.5 درصد بار بیماری‌ ها شال جمع کل معلولیت ‌ها و مرگ و میرهای ناشی از بیماری در اثر بیماری ‌های روانشناختی است که باتوه به این موضوع باید نسبت به بررسی بیماری های روحی و روانی در جامعه بیش از گذشته توجه و جدیت شود.

.مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی بهزیستی با تاکید بر اینکه آشنایی با مهارت‌ های زندگی از عوامل کاهش آسیب ‌های اجتماعی در سطح کشور به شمار می ‌رود، ادامه داد: امروز موج جدید نهضت پیشگیری در دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته اقتصادی ایجاد شده است که باید با توجه به نقش سلامت در توسعه پایدار کشور می ‌طلبد به این مقوله توجه ویژه ‌ای صورت گیرد.

مسعودی ‌فرید با اشاره به نقش آموزش‌ مهارت ‌های زندگی در سلامت افراد جامعه بیان داشت: آموزش مهارت‌ های زندگی موجب کاهش آسیب‌ ها شده و فرد می ‌تواند با بهره ‌گیری از این آموزش‌ ها گام ‌های موثری در رفع مشکلات بردارد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ارائه این آموزش‌‌ ها به دانشجویان گفت: بخش دانشجویی مهارت‌ زندگی برای گسترش برنامه ‌های خود در دانشگاه ‌ها نیاز به داشتن تفاهم ‌نامه ‌های کشوری با وزارتخانه ‌هایی چون علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد دارد که بهزیستی تاکنون موفق به عقد قرارداد با وزارت علوم شده است و برای گسترش پایه ‌ای آموزش‌ مهارت‌ های زندگی در دانشگاه ‌ها می‌ طلبد که از طریق سازمان بهزیستی زمینه ارتباط بین بخشی با وزارتخانه‌ های اشاره شده فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: در سال گذشته دفتر پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی بهزیستی استان در مقطع پیش‌ دبستانی حدود 510 نفر از نوآموزان و در مهد های کودک 14هزار و 84 نفر از کودکان را زیر پوشش آموزش‌ مهارت‌ های زندگی قرار داده است.

علی روشنایی افزود: در مقطع راهنمایی نیز هفت هزار و 200 نفر توسط 202 مربی، در مقطع دانشجویان چهارهزار و 254 نفر در 11 دانشگاه، در محیط‌ های کارگری در 23 محیط کارگری یک هزار و 304 نفر آموزش‌ های لازم را در این زمینه فرا گرفته ‌اند.

وی بیان داشت: همچنین در آموزش‌ های قبل از ازدواج سه هزار و 210 نفر توسط 84 نفر مربی آموزش دیده ‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع 13 هزار و 79 نفر از آموزش‌ مهارت‌ های زندگی بهره‌ مند شدند، گفت: امید است با استفاده از ابزارهای فرهنگی و قابلیت کارشناسان بهزیستی و شرکای کلیدی سازمان بتوانیم در راستای ارائه آموزش‌ ها و مهارت‌ ها به منظور سازندگی، بهره ‌وری، افزایش کارایی و تصمیم ‌گیری صحیح و مناسب در محیط‌ کار و خود باوری و ارائه هرچه بهتر خدمات به جامعه هدف سازمان گام ‌های موثری برداریم.



