فرافلسفه مقدم بر فلسفه است

پروفسور جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت در مورد اینکه آیا فرا فلسفه و فلسفه از یکدیگر قابل تفکیک هستند یا نه، به خبرنگار مهر گفت: مایل هستم در مورد عبارت "از یکدیگر قابل تفکیک هستند " کمی درنگ کنم. طرح این پرسش به مانند این است که بگوییم آیا می‌توان ذهن را از جسم یا خدا را از جهان و گیتی جدا و تفکیک کرد.

وی افزود: سؤال این است که آیا شیوه‌ای برای جدا کردن و تفکیک میان ذهن و جسم و خدا از جهان وجود دارد. به چه شیوه می‌توان این عمل را انجام داد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: بدون تردید فرا فلسفه موضوع و مسئله‌ای فلسفی است. فرافلسفه به مثابه موضوعی "قدیم" است که در موضوع "جدید" گنجانده شده و در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

لچز تصریح کرد: به عبارت دیگر فرا فلسفه به لحاظ اولویت مقدم بر فلسفه است که از نظر بررسی بعد از فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در ادامه یادآور شد: اما فرافلسفه می‌تواند فقر فلسفه را نشان دهد. در این مورد فرافلسفه آرزو می‌کند که فلسفه در معنای متداول آن نباشد.

جان لچز استاد فلسفه در دانشگاه وندربیلت آمریکا است. ذهن و فلسفه، ارتباط فلسفه با زندگی، عشق به زندگی، تفکر در ویرانه‌ها و اجتماع افراد از جمله کتابهای او به شمار می‌روند.

وی متخصص فلسفه ذهن، متافیزیک، فلسفه سیاسی و اخلاق است. او همچنین در فلسفه آمریکا و ایده‌الیسم آلمانی و اخلاق پزشکی و اخلاق تجارت صاحبنظر است. وی سر ویراستار دائرةالمعارف فلسفه آمریکا است.