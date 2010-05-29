خراسان رضوی در زمینه نظام تحول اداری در کشور پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، لطف الله فروزنده ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی افزود: یکی از مواردی که دولت نهم و دهم به صورت بسیار جدی آن را پیگیری نموده اند لایحه خدمات کشوری و تحول نظام اداری است که استان خراسان رضوی یکی از استان های پیشتاز در این زمینه است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در این رابطه سه سند تهیه شده که چشم انداز نظام اداری را با توجه به سیاست های 27 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 44 قانون اساسی که دستگاه های اجرایی را مکلف به تحول در سیستم اداری می کند، تدوین شده است.

وی گفت: برنامه تحول نظام اداری با رویکرد فرهنگ سازی، ساماندهی نیروی انسانی، بهبود مدیریت، ساماندهی ساختار تشکیلاتی و پشتیبانی و دولت الکترونیک دنبال خواهد شد.

فروزنده خاطرنشان کرد: مهمترین اصل در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، باور و اعتماد مدیران و آگاهی آنان به ظرفیت های قانون، اختیارات، منابع و برنامه های لازم در این زمینه است.

معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور از راه اندازی پورتالی با عنوان مردم به منظور ارتباط و تعامل دو طرفه ادارات با مردم و پیگیری و رسیدگی به شکایات آنان خبر داد و گفت: تاکنون 560 دستگاه عضو این پورتال شده اند و یک هزار و300 نوع خدمت در این شبکه ارایه می شود.

وی افزود: به منظور بهبود مدیریت و افزایش بهره وری، آموزش مدیران و توانمندسازی نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد که در این قسمت هم سطح فرهنگی کارکنان ارتقا خواهد یافت و هم کارها با حساسیت و دقت بیشتری پیگیری می شود و در نتیجه میزان رضایتمندی مراجعان افزایش خواهد یافت.

فروزنده گفت: در بحث نظام پرداخت نیز فاکتورهایی مانند حقوق ثابت، تجربه، نوع شغل، حساسیت کاری و توانمندی و مهارت از جمله ویژگی هایی است که در نظر گرفته خواهد شد، البته تحصیلات نیز جزو معیارها لحاظ خواهد شد ولی الزاما نباید نیروی کار به دنبال تحصیلات عالیه باشد.