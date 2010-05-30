تامین یخ خرم آبادی ها با وانت! / ضرورت نظارت دستگاههای متولی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عرضه یخ توسط ماشینهای غیراستاندارد در سطح شهر یکی از مشکلاتی است که موجب واکنش فرماندار خرم آباد در جلسه شورای سلامت این شهرستان شد.

حسن شریعت نژاد در توضیح این امر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: توزیع و حمل و نقل یخ به وسیله وانت های آلوده یکی از مواردی است که به طور قطع مشکل ساز خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت عرضه یخ به صورت رو باز و بدون نظارت در سطح شهر خرم آباد، بیان داشت: باید دستگاههای مرتبط با این امر از جمله علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد در این زمینه نظارت کافی را به خرج دهند.

فرماندار شهرستان خرم آباد خاطرنشان کرد: در این راستا باید رایزنی و پیگیری از طریق کارخانجات تولید یخ در خرم آباد برای بسته بندی و توزیع استاندارد یخ صورت گیرد.

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یخ یکی از فرآورده هایی است که در فصل گرم سال متقاضی زیادی دارد.

امان الله کرم وند ادامه داد: در این فصل سال با توجه به آغاز مسافرتهای مردم مسافران به عنوان یکی از مصرف کننده های اصلی یخ های عرضه شده در مبادی ورودی و خروجی شهرها تبدیل شده اند که این امر ضرورت عرضه استاندارد این کالا را روشن می سازد.

وی با تاکید بر نظارت علوم پزشکی در این زمینه عنوان کرد: یخ هایی که در استان تولید می شود به طور عمده از آب بهداشتی و سالم تهیه می شود ولی عرضه یخها با وسایل غیراستاندارد موجب ایجاد آلودگی هایی در این کالا می شود.

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به وجود نمونه یخ های بسته بندی شده در بازار بر ضرورت حرکت کارخانجات یخ سازی فعال در استان به سمت عرضه یخهای بسته بندی شده تاکید کرد.

کرم وند یادآور شد: یخ کالایی است که تا حدودی شرایط نگهداری عوامل بیماری زا را در خود دارد و با این اوصاف نیازمند رعایت الزامات بهداشتی در توزیع و حمل آن است.

به هر حال به نظر می رسد در آستانه فصل تابستان و آغاز مسافرتهای تابستانی نظارت بر وضعیت عرضه یخ در خرم آباد به عنوان یکی از پرترددترین شهرهای استان لرستان ضرورتی است که باید در دستور کار مسئولان حوزه بهداشت و درمان قرار گیرد.