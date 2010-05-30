ظرفیت تولید گاز 13 میلیون مترمکعب افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول رزاقی با اشاره به انتقال روزانه 7 تا 8 میلیون مترمکعب گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به پالایشگاه فجرجم، گفت: با راه اندازی پروژه دریافت گاز در شرایط فعلی روزانه حدود 8 میلیون مترمکعب گاز از فازهای پارس جنوبی در پالایشگاه فجرجم تصفیه می‌شود.

به گفته این مسئول گازی قرار است میزان گاز دریافتی از فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی تا سقف 15 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم از آمادگی کامل این واحد پالایشی برای تامین خوراک مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر پالایشگاه گاز فجرجم حدود 22 درصد گاز مصرفی کشور را تامین می‌کند و از ظرفیت تولید 110 میلیون مترمکعب گاز در روز برخوردار است.

رزاقی همچنین درباره ارسال میعانات گازی پالایشگاه فجر جم به پایانه صادراتی بندر سیراف توضیح داد: پایانه صادرات مایعات گازی بندر سیراف با صادرات 13 میلیون بشکه مایعات در سال گذشته یکی از مهم ترین پایانه های صادرات مواد نفتی در خلیج فارس است.

به گفته وی از زمان راه اندازی این پایانه صادراتی تاکنون 960 فروند کشتی بدون کوچکترین حادثه ای اقدام به بارگیری و صادرات محصولات مختلف گازی کرده اند.