به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی ، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس در صورت صدور قطعنامه جدید علیه ایران دولت را نسبت به لغو بیانیه تهران ملزم خواهد کرد، یادآور شد: این تنها بازتاب و واکنش ما نخواهد بود.

وی افزود: اگر بیانیه تهران که ظرفیت خوبی برای بازی طرفین ایجاد کرد مورد بی اعتنایی قرار بگیرد این بیانیه از خاصیت خواهد افتاد چرا که منافع دو طرف را در نظر داشت و آنجاست که مجلس و دولت نسبت به رفتار آنها تصمیمات لازم را بگیرند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: ایران بنا نیست وقت خود را صرف بازیگوشی دیگران کند بنابراین نحوه همکاری با نهادهای بین المللی در صورت صدور قطعنامه جدید علیه ایران و بی اعتنایی به بیانیه تهران باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری درباره ورود مجلس به مسائل سیاست خارجی که به اعتقاد این خبرنگار دخالت مجلس در کار وزارت خارجه محسوب می شود تصریح کرد: فرموده امام مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است باید مورد تبعیت همه قرار گیرد و مجلس در مسائل مختلف می تواند ورود پیدا کند و نگاه دقیق داشته باشد که این ورود یک جا از منظر نظارت و یک جای دیگر در محدوده کار مجلس است.

نماینده قم در خانه ملت اضافه کرد: البته این نوع نگاه ها مبنی بر دخالت مجلس در کار سیاست خارجی نگاه های خرد بینانه است چرا که مجلس از نمایندگان ملت تشکیل شده و برای احقاق حقوق مردم باید در مسائل ورود داشته باشد و این به معنای چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست بلکه ما از برخی مسائل خرد و تخلفات صرفنظر می کنیم اما ملاحظات مجلس در مورد مسائل مختلف حتما باید وجود داشته باشد.

رئیس مجلس به برخی از مسائل مطرح شده در مجلس از جمله مسائل بعد از انتخابات، مسائل سیاست خارجی، ورود به موضوع گوشت های آلوده و ... اشاره کرد و یادآور شد: ورود به تمامی این مسائل از منظر حقوق مردم است.

وی تاکید کرد: متاسفم بعد از مجازات برخی از تروریست ها شاهد برخی بیانیه ها بودیم شما مگر نمی دانید اینها تروریست بودند از چه دفاع کردید معنی ندارد کسی که صحنه گردان سیاسی است از یک مشت تروریست دفاع کند.

لاریجانی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی نیز باید تاکید کرد که بخش مهمی از کار مجلس سیاست خارجی است و ما به عنوان صیانت از حقوق ملت نسبت به این موضوع توجه می کنیم و اگر برخی بخواهند به حقوق ملت ایران تعدی کنند مجلس حتما ورود پیدا می کند بنابراین مجلس قطعا حق ورود به مسائل سیاست خارجی را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سئوال دیگری پیرامون همنوایی برخی مخالفان دولت با بیگانگان در موضوع تشدید تحریم ها گفت: مخالفان دولت به طور طبیعی مخالف دولت هستند!

وی در عین حال خطاب به کسانی که در مسائل ملی با بیگانگان همنوایی می کنند، آنان را عقب مانده ذهنی و مطرود توصیف کرد و گفت: غرب هم برای این افراد وزنی قائل نیست و از آنها تنها استفاده مقطعی می کند و در داخل نیز قابل اهمیت نیستند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در رابطه با تشدید تحریم ها بیان داشت: در این حوزه آمریکا و این چند کشور باید توجه کنند که کارهایشان چقدر موثر بوده و آیا تحریم ها درتغییر رفتار اتمی و منطقه ای ما تاثیر داشته یا خیر و تیزهوشان آمریکا و غرب این موضوع را فهمیده اند اما این گروهی که در آمریکا سر کار است می خواهند بگویند ما کاری کرده ایم بر این اساس دنبال حل مسائل خود هستند.

لاریجانی به دولتمردان آمریکایی توصیه کرد به جای ستیز با ایران راه تعامل در پیش بگیرند و گفت: ستیزگر مهم بوش بود که با آن تئوری اقدام پیش دستانه به افتضاح افتاد. بنابراین مسیر عاقلانه این است که راه جدیدی خلق شود.

یکی از خبرنگاران در رابطه با مشارکت، همکاری و وحدت نظر قوای مجریه و مقننه در بررسی طرح ها و لوایح سئوال کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: در مسائلی که جنبه ملی مطرح است اسلوب خاصی در تصمیم گیری وجود دارد، مانند مسئله هسته ای و در این نوع تصمیم گیری همه تابع رهبری هستند چون تصمیم گیری در این مسائل به جایی می رسد که رهبری نظر نهایی را می دهد و هیچ کس نباید از آن تخطی کند.

وی افزود: در مسائل دیگر که نوعی مصلحت اندیشی کارشناسانه به شمار می رود در خود دول نیز گاهی اختلاف نظر وجود دارد در مجلس نیز همینطور است و باید از همه نظرات استفاده شود و کسی را نباید بی خود طرد کرد و در این جهت اختلاف نظر باعث تکامل می شود.

رئیس مجلس در عین حال تاکید کرد همه باید تابع قانون باشند حتی اگر در جایی قانون را مفید ندانند باید با سعه صدر عمل شود چون اجرای قانون ناقص بهتر ازهرج و مرج است و اگر در اجرا کسی تخلف کند باید بداند دیگران هم می توانند تخلف کنند.

لاریجانی اضافه کرد: ما مقیدیم که با نظارت جلوی تخلف را بگیریم چون تخلف را ضعفی برای مدنیت نظام اسلامی می دانیم.

خبرنگار الفرات عراق با اشاره به برخورد اخیر نیروی انتظامی با برخی شرکت های هرمی مدعی شد که این اقدام مانعی در جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود که لاریجانی در این باره تصریح کرد: موضوع شرکت های هرمی مقابله با تجارت اینترنتی نبود بلکه مقابله با کلاهبرداری اینترنتی بود و برخی به دنبال فریب مردم بودند و اینکه ما با این کلاهبردارها مبارزه کردیم در خود غرب نیز همین رفتار می شود و این ربطی به تجارت جهانی و خرید و فروش اینترنتی ندارد.

وی در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: پیوستن ایران به WTO نیازمند مقدماتی در داخل و خارجی است و باید برخی کارها در داخل و به موازات آن در نظام بین الملل سامان داده شود.

لاریجانی در رابطه با سئوال دیگری پیرامون آثار مخرب گرانی و بیکاری در جامعه اظهار داشت: عامل پایداری ایران در مقابل ماجراجویی های غرب به همبستگی داخلی و وضع اقتصادی داخلی مربوط است.

رئیس مجلس ادامه داد: بالا بردن توان اقتصادی و ملی و حل مشکل بیکاری عامل مهمی است که می تواند شرایط را به نفع ملت ایران تغییر بدهد.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس موضوع اشتغال به عنوان یک امر مهم در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار دارد.

لاریجانی یادآور شد: به عقیده من تا کنون نگاه دقیقی به عدالت نشده و عدالت به معنای توزیع پول در جامعه نیست بلکه به معنی این است که افراد زندگی کرامت آمیز داشته باشند و استعداد آنان بالفعل شود.

رئیس مجلس در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: همه مردم باید برای ورود به عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجال داشته باشند و این معنی عدالت است.

ادامه دارد.