"رباعیات شیرین خیام" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "رباعیات شیرین خیام" که در مجموعه "تازه‌ هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان" منتشر شده، توسط مهدیه نظری، شاعر و محقق به نگارش درآمده و در آن علاوه بر ذکر رباعیهای خیام توضیحهایی درباره سبک شعری، نگاه و اندیشه این شاعر بزرگ ایران ‌زمین داده شده است.

این چهارمین کتاب انتشارات پیدایش از این مجموعه است که در سالجاری منتشر شده است.

پیش از این سه کتاب "قصه‌ های شیرین شاهنامه فردوسی" گردآوری و نوشته اسدالله شعبانی، قصاید شیرین سنایی و غزلیات شیرین سنایی گردآوری و نوشته احسان عظیمی در این مجموعه منتشر شده بود.

