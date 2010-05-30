جوانان در غنی سازی اوقات فراغت محور باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیمان عین ‌القضاتی عصر شنبه در جلسه ساماندهی و برنامه ریزی ستاد جوانان استان مرکزی در اراک افزود: باید با در نظر گرفتن بحث هویت شناسی باید نگاه مسوولان به مسئله هویت جوانان بشتر از پر کردن اوقات فراغت آنها باشد.

وی با اشاره به اینکه دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه آماری نیست و باید با تغییرنگاه خود به تحلیل وضعیت بپردازیم، تاکید کرد: مسوولان دستگاه ‌های متولی اوقات فراغت باید با تغییر نگرش خود در زمینه اوقات فراغت و بالا بردن جذابیت‌ های این برنامه ‌ها برای برنامه ‌ریزی‌ های مناسب در این زمینه پیگیر باشند.

عین القضاتی تصریح کرد: نحوه گذارندن اوقات فراغت بر شکل‌ گیری ارزش‌ ها، هنجارها، نیازها و اهداف نسل جوان کشور تاثیر بسیاری دارد و برنامه‌ ریزی‌ ها باید در راستای اهداف باشد.

عین ‌القضاتی بر تشکیل گروه ارزیاب برنامه ‌های فراغتی تاکید کرد و اظهار کرد: باید به خواسته‌ های جوانان توجه کرد و از اشعار و تبلیغ کم کرده و به غنی کردن محتوای برنامه ها توجه بیشتری صورت گیرد که در این راستا ی توان از ایده ها و نظرات جوانان برای ساماندهی اوقات فراغت آنان بهره برداری کرد.

مدیر سازمان جوانان استان مرکزی همچنین به توجه بیشتر برآموزه ‌های دینی و اعتقادی در برنامه ریزی های مرتبظط با امور جوانان تاکید کرد و گفت: بر اساس نظر‌سنجی‌ های انجام شده جوانان ما جوانان متعهد و مذهبی هستند و با برنامه ‌های هدفمند باید آنها را به سوی مسئولیت ‌پذیری سوق دهیم.



