خبر تغییر فرماندار ورامین از سوی استاندار تهران تکذیب شد

استاندار تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ورامین افزود: فعلاً هیچ تصمیمی در این خصوص وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر تکلیف حکم دائمی فرمانداری شهرستان چه می شود نیز اظهار داشت: فعلاً هیچ تصمیمی وجود ندارد.

جواب کوتاه و دو پهلوی استاندار تهران در حالی گفته شد که از روز پنج شنبه، شایعه تغییر سرپرست فرمانداری نقل محافل خاص و عام بود، این در حالیست که جانشین وی نیز در محافل سیاسی شهرستان ورامین معرفی شده است.

شنیده های خبرنگار مهر از منابع آگاه شهرستان ورامین، جدی بودن تغییر سرپرست فرمانداری را پس از حدود هشت ماه تأیید می کند.

در عین حال، برخی تماس ها نیز از جانب فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان با استاندار تهران و نماینده شهرستان ورامین در مجلس شورای اسلامی، این تغییر را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

شایعه ای که خودم تازه شنیدم

سرپرست فرمانداری ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شایعه را خودم نیز به تازگی شنیده ام ولی چند روز قبل که با استاندار صحبت می کردم، ایشان می گفت که در چند روز آینده، تکلیف مشخص خواهد شد.

سید محمد میربزرگی افزود: گویا پیشنهاد استاندار تهران به وزارت کشور رفته تا حکم قطعی فرمانداری صادر شود، ولی علت تاخیر این موضوع نا مشخص است و معلوم نیست چه چیز مانع این کار است.

وی تأکید کرد: تغییر بخشدار مرکزی ورامین نیز یکی از شایعات مطرح در چند روز اخیربوده است که تا به حال نیز تأیید نشده و مشکل خاصی هم در این رابطه وجود ندارد.