صدور کارت هوشمند برای معتادان

محمد صادق فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: به زودی این کارت که حاوی اطلاعات درمانی و دارویی و نوع اعتیاد این بیماران می باشد صادر می شود.

فتح الهی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، اعتیاد یک بیماری است اما این در شرایطی است که فرد برای معاینه و درمان اقدام نماید.

این مسئول اضافه کرد: چنانچه فردی تحت درمان دوره های ترک اعتیاد قرار گرفت و مجدد به آن رو آورد، طبق قانون مجوز برخورد قضایی با وی وجود خواهد داشت.

مشاور دبیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی نهاد ریاست جمهوری افزود: از طریق این کارت ها اطلاعات بیمار شامل نوع اعتیاد و همینطور مراحل درمان وی ثبت و نگهداری می شود.

بودجه 80 میلیاردی دفتر ستاد توسعه مشارکت های مردمی در سال جاری

محمد صادق فتح الهی بودجه مستقیم این سازمان در سال جاری را 80 میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: علاوه بر این بودجه کلیه سازمان ها و ادارات دولتی از ردیف بودجه ای جداگانه برای اختصاص به امر پیش گیری و اطلاع رسانی در حوزه اعتیاد برخوردارند.

وی ادامه داد: مشکل ما در این حوزه بحث بودجه نیست بلکه نبود فرهنگ عمومی جامعه و عدم وجود اطلاعات کافی در این بخش بیش از هر چیز مشکل ساز است.

فتح الهی یادآور شد: تعمیق افکار عمومی نسبت به مواد مخدر سنتی و صنعتی و تاثیرات منفی آنها از مهم ترین اولویت های ما در این ستاد می باشد.