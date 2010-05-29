آماده انتقال و پذیرش شرکتهای پتروشیمی از تهران به کرمانشاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر شنبه در جلسه بررسی و چگونگی انتقال شرکتهای خصوصی از تهران به استانها که با حضور جمعی از مدیران در محل استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: برای جذب و پذیرش شرکت های توانمند از تهران که در طرح کاهش جمعیت پایتخت قرار است به استان ها انتقال داده شوند باید تمامی دستگاه ها نهایت تلاش خود را در این راستا بکار گیرند.

وی افزود: وقتی شرکتهای عظیمی به استان نقل و مکان پیدا کنند نیروها و عوامل کاری خود را از کرمانشاه جذب خواهند کرد، لذا جذب چنین شرکتهایی علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد شغل منجر به رونق صنعت حمل و نقل نیز در استان می شود.

وی با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای ویژه استان به خصوص در زمینه داشتن سه پتروشیمی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در بخشهای مختلف به خصوص صنعت پتروشیمی قادر است که صنایع پائین دست و مختص این صنعت را در استان پذیرا باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برای جذب شرکتهای توانمند از تهران باید یکسری عوامل انگیزشی ایجاد نماییم، تصریح کرد: به جهت رونق اقتصادی و توسعه بخشهای مختلف در استان از مدتها پیش به دنبال توسعه زیرساختهای لازم جهت گسترش پروازهای هوایی استان به سایر نقاط کشور بوده ایم که خوشبختانه در این زمینه به توفیقات خوبی دست پیدا کرده ایم.

هاشمی تصریح کرد: معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری باید با ارسال مستندات لازم نسبت به تشریح ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه استان در بخش های مختلف به معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری اقدام و با تشکیل جلسات متعدد فرصتهای خوبی را برای جذب چنین شرکتهایی در استان فراهم نماید.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه ها نیز موظف هستند که با داشتن اطلاعات کافی و مطالعه دقیق آئین نامه نسبت به رایزنی با وزارتخانه های خود جهت فراهم ساختن بسترهای لازم جذب شرکتهای توانمند از تهران اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری نیز گفت: در این زمینه هرچه سریعتر و با تلاش بیشتر بتوانیم کارها و برنامه های خود را به پیش ببریم در جذب و پذیرش شرکت های توانمند از تهران موفقتر عمل خواهیم کرد.

بهمنیار شیخی افزود: طی لیستی که در خصوص انتقال شرکتها از تهران برای سایر استان ها ارسال شده 163 شرکت مشمول این طرح هستند که در استان اقدامات و کارهای خوبی جهت بستر سازی به منظور بررسی شرایط جذب تعدادی از این شرکت ها صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف با توجه به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و همچنین ظرفیتها و قابلیت جذب شرکتها، مقرر شد که تلاشهای لازم جهت پذیرش 36 شرکت که امکان جذب آنها در استان وجود دارد بکار گرفته شود.