رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، شمس الدین حسینی ظهر شنبه در همایش توسعه و سرمایه گذاری شهرستان کلیبر افزود: بی تردید رسیدن به اهداف سند چشم انداز و سیاستهای برنامه پنچ ساله توسعه از جمله رشد اقتصادی 8درصدی، بهره وری 2.5 درصدی و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد به غیر از شتاب گرفتن جذب سرمایه گذاری ممکن نیست.

وی افزود: برای افزایش سرمایه گذاری در کشور نیازمند برداشتن گامهای بزرگی هستیم تا افزایش مازاد اقتصادی تولید در عرصه های مختلف از مصرف پیش بگیرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آنرا برنامه اصولی دولت برای ایجاد مازاد اقتصادی در کشور دانست و گفت: طی یکصد سال گذشته مصرف نفت بیش از اندازه بوده که باید اصلاح شود.

حسینی تاکید کرد: منابع غنی نفت و گاز که حاصل میلیونها سال است متعلق به نسلهای آینده بود و اگر به رویه فعلی مورد استفاده قرار گیرد چیزی برای فرزندانمان باقی نمی ماند.

وی شکاف 28درصدی پس انداز و سرمایه گذاری یادآور شد و افزود: اصلاح فضای کسب و کار و مقررات و قوانین این حوزه می تواند فاصله این شکاف را کاهش دهد.

وی حذف قوانین رایج و دست و پا گیر برای جذب سرمایه گذار را از اولویتهای دولت و مجلس دانست و بر پایبندی به اجرای سیاست در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاکید کرد.

حسینی همچنین تلفیق منابع داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و افزود: استفاده بهینه از منابع باید شتاب بیشتری بگیرد.

وی اهتمام دولت به ایجاد منطقه مشترک سرمایه گذاری در مابین ارس و کشورهای همسایه را در راستای همین سیاست دانست و گفت: منابع عمومی دولت محدود است و باید استفاده از سرمایه های خارجی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد و دارائی استعدادهای شمال آذربایجان شرقی را بی نظیر کرد و گفت: وجود فرصتهای گردشگری، کشاورزی، ‌صنعتی و تجاری عواملی هستند که می توانستند رنگ محرومیت از این منطقه را پاک کرده و شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد.