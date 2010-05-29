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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

طولانی شدن زمان اجرای پروژه های عمرانی سبب نارضایتی مردم می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: شهردار سنندج طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی را باعث نارضایتی مردم از عملکرد شهرداری ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون پوررضایی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای الحاقی به شهر سنندج، اظهار داشت: طولانی شدن مدت زمان اجرا و بهره برداری از پروژه های عمرانی در سنندج باعث نارضایتی مردم از فعالیتها و اقدامات شهرداری می شود که لازم است در راستای جبران این مشکل تمامی پروژه ها عمرانی دارای برنامه زمانبندی باشند.

وی ادامه داد: همکاری و هماهنگی بیشتر بین شهرداری و مردم یک امر ضرروری است و در صورتی که در این راستا کم کاری صورت گیرد ابتدا خود شهرداری با مشکل مواجه شده و در نتیجه نمی تواند به نحو مناسبی نسبت به مردم خدمت رسانی نماید.

شهردار سنندج رعایت مدت زمان تعیین شده برای اجرا و بهره برداری از طرحهای عمرانی را در شهرداری عامل مهمی در صرفه جویی هزینه ها دانست و توجه به این مهم را برای نهادی خودگرادن مانند شهرداری امری حیاتی عنوان کرد.

پوررضایی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری چهارنقطه نایسر، ننله، حسن آباد و گریزه به شهرداری سنندج، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات شهری به این نقاط که هیچگونه زیر ساخت شهری را ندارند مشکل بزرگی برای شهرداری سنندج است که رفع موانع آن نیازمند جذب اعتبارات استانی و ملی است .

وی با اشاره به نبود زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات شهری در این نقاط گفت: رشد بی رویه جمعیت در این روستاها در چند سال اخیر و نبود قوانین نظارت برای ارائه خدمات شهری به آنها، کار شهرداری سنندج را بسیار دشوار نموده و لازم است که سایر ادارات و سازمانهای دولتی نیز در این راستا شهرداری را یاری نمایند.

شهردار سنندج عدم رعایت اصول ساخت و ساز و نبود فضای عمومی در این نقاط را مشکل بزرگی برای فعالیت های شهرداری سنندج در مناطق روستایی الحاقی به مرکز کردستان ذکر کرد و افزود: تخصیص اعتبارات دولتی و به صورت جهشی برای رفع مشکلات این نقاط امری لازم و ضروری است.

وی تعامل و همکاری دستگاه های قضایی و خدمات رسان برای کنترل وضعیت موجود و ساماندهی این نقاط برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی را نیز از جمله انتظارات شهرداری سنندج بیان کرد..

کد مطلب 1091712

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