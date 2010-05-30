تداوم رابطه دوستانه با ایران/ بوسنی ناگزیر ازپیوستن به اتحادیه اروپاست

"امیر حاجی کادونیچ" سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران، در نشست بررسی روابط ایران و بوسنی که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، درباره علت کمرنگ شدن روابط تهران و سارایوو پس از جنگ بوسنی گفت: من با تفاوت در نوع روابط ایران و بوسنی در سالهای اخیر نسبت به سالهای جنگ مخالفم، در سالهای دهه 1990 میلادی روابط ما به گونه ای بود و این روابط در سالهای پس از آن هم به نوع دیگری ادامه یافته است.

وی خاطرنشان کرد که دلیل تفاوت در نوع رابطه دو کشور، تفاوت در شرایط زمانی و موقعیتهای دو کشور است و همانگونه که یک کشور در شرایط جنگی روابط متفاوتی با دیگر کشورها در زمان صلح دارد، این مسئله درباره ایران و بوسنی نیز صادق بوده است.

کادونیچ در ادامه به گسترش همکاریهای تهران و سارایوو در زمینه های مختلف از جمله تجاری، فرهنگی، اقتصاد، امنیت، حمل و نقل و غیره اشاره کرده و مناسبات دو جانبه را بسیار خوب ارزیابی کرد. وی همچنین روابط سیاسی دو کشور را دوستانه و بسیار نزدیک توصیف و از سفرهای متعدد مقامهای دو کشور طی سالهای اخیر بین تهران و سارایوو به عنوان شاهدی بر این مدعا یاد کرد.

سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران تاکید کرد: من با نظر برخی که معتقدند روابط دو کشور در زمان صلح نیز باید مانند زمان جنگ باشد موافق نیستم، چرا که شرایط در این دو موقعیت متفاوت بوده و روابط کشورها نیز با گذر زمان و به تناسب شرایط دچار تغییر می شود. در این سالها بوسنی در دوران بازسازی پس از جنگ بوده و از سال 2003 نیز وارد مرحله جدیدی در روابط بین الملل شده و به دلیل ورود به روند عضویت در اتحادیه اروپا وظایف بیشماری را عهده دار شده است.

بوسنی علاقه مند به داشتن روابط گسترده با ایران در زمینه های مختلف با توجه به قابلیتهای بالای ایران در حوزه منابع انسانی، منابع زیرزمینی، بازار بزرگ و نیز زمینه های تجاری، اقتصادی، فناوری و علمی است. به گفته وی بوسنی در عین ادامه همکاری خود با کشورهای دوست، در راستای گسترش مناسبات سیاسی خود با اروپا نیز گام برداشته و اولویتهایی را در دستیابی به اهدافش در این راه تعیین کرده است، این مسئله سبب شده که مناسبات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران کمتر به چشم بیاید، با این حال همکاریهای دو کشور در بیشتر زمینه ها ادامه داشته و در این سالها توافقنامه های همکاری بیشماری به امضای دو طرف رسیده است. به گفته وی بوسنی در عین ادامه همکاری خود با کشورهای دوست، در راستای گسترش مناسبات سیاسی خود با اروپا نیز گام برداشته و اولویتهایی را در دستیابی به اهدافش در این راه تعیین کرده است، این مسئله سبب شده که مناسبات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران کمتر به چشم بیاید، با این حال همکاریهای دو کشور در بیشتر زمینه ها ادامه داشته و در این سالها توافقنامه های همکاری بیشماری به امضای دو طرف رسیده است.

وی همچنین از علاقه مندی بوسنی به داشتن روابط گسترده با ایران و وجود زمینه های مختلف همکاری دو طرف با توجه به قابلیتهای بالای ایران در حوزه منابع انسانی، منابع زیرزمینی، بازار بزرگ و نیز زمینه های تجاری، اقتصادی، فناوری و علمی خبر داده و تحکیم روابط دو جانبه را عامل ایجاد ثبات و توسعه در بوسنی دانست. به گفته وی هر دو کشور علایق بسیاری برای همکاری دارند و سفر سال گذشته هیئتی به ریاست وزیر اقتصاد ایران به سارایوو نیز نویدبخش ادامه این همکاریها در آینده است.



کادونیچ در بخش دیگری از سخنان خود میزان مناسبات تجاری سالانه بین دو کشور را کمتر از 10 میلیارد دلار ارزیابی و در عین حال از روابط دوستانه بین ایران و بوسنی به عنوان نقطه قوت یاد کرد. وی یادآور شد که با وجود مراکز بیشمار فرهنگی، موسسات آشنایی با فرهنگ و زبان ایرانی، فعالیتهای فرهنگی ایرانیها در بوسنی و نیز روابط گرم سفیر ایران در سارایوو با رئیس جمهوری این کشور، مناسبات سیاسی و فرهنگی دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد و تمام اینها نشانگر حفظ روابط دوستانه دو کشور پس از پایان جنگ خونین بوسنی است.



سفیر بوسنی در تهران از آغاز دور جدیدی از مناسبات بین دو کشور پس از امضای توافقنامه های متعدد همکاری در سفر هیئت ایرانی به سارایوو در سال گذشته خبر داد.



به گفته وی، ایران و بوسنی تنها در شش ماه گذشته شاهد رفت و آمد 4 هیئت بزرگ تجاری و اقتصادی بین دو کشور بوده اند و این مناسبات با سفر یک هیئت بلند پایه اقتصادی بوسنی به ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه مذاکرات مقامهای دو کشور در زمینه های مختلف، دو طرف قادر به همکاری در تمامی ظرفیتهای موجود باشند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی نیز علاقه مندیهای فراوانی برای همکاری از سوی هر دو طرف دیده می شود و شرکت دو هیئت بزرگ اقتصادی از ایران در کنفرانسی که طی ماه آوریل توسط بانک توسعه اسلامی و با موضوع سرمایه گذاری در بوسنی برگزار شد، موید این مسئله است. با توجه به حرکت رو به رشد اقتصاد بوسنی و لزوم تعمیق روابط دو جانبه، من امیدوارم که این گونه اقدامات در آینده روابط دو کشور آثار ملموس داشته و هر دو شاهد برکات آن در کوتاه مدت باشیم.



چالشهای پیش روی مسلمانان بوسنی در اتحادیه اروپا

مسلمانان بوسنی از دیرباز در این بخش از اروپا زندگی کرده اند و در گذر تاریخ جزو بخشهایی از امپراطوریهای بزرگ اروپا بوده اند، آنها اروپا را خانه خود می دانند و مشکلی با اروپاییها ندارند، به همین دلیل هم انتظار دارند که به رسمیت شناخته شوند. سفیر بوسنی در تهران در تشریح چالشهای پیش روی مسلمانان بوسنی در پیوستن به اتحادیه اروپا گفت: بوسنی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و با توجه به واقع شدن این کشور در مرکز اروپا و لزوم تعامل با کشورهای همسایه خود، ناگزیر از این اقدام است، از سوی دیگر بوسنی نیز مانند دیگر بخشهای یوگسلاوی سابق، جزئی از اروپا بوده و تاریخ آن با تاریخ این قاره گره خورده است، به هر روی پیوستن ما به اتحادیه اروپا جزئی از حرکت به سوی توسعه همه جانبه کشورمان به شمار می آید. سفیر بوسنی در تهران در تشریح چالشهای پیش روی مسلمانان بوسنی در پیوستن به اتحادیه اروپا گفت: بوسنی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و با توجه به واقع شدن این کشور در مرکز اروپا و لزوم تعامل با کشورهای همسایه خود، ناگزیر از این اقدام است، از سوی دیگر بوسنی نیز مانند دیگر بخشهای یوگسلاوی سابق، جزئی از اروپا بوده و تاریخ آن با تاریخ این قاره گره خورده است، به هر روی پیوستن ما به اتحادیه اروپا جزئی از حرکت به سوی توسعه همه جانبه کشورمان به شمار می آید.

کادونیچ افزود: مسلمانان بوسنی از دیرباز در این بخش از اروپا زندگی کرده اند و در گذر تاریخ جزو بخشهایی از امپراطوریهای بزرگ اروپا بوده اند، آنها اروپا را خانه خود می دانند و مشکلی با اروپاییها ندارند، به همین دلیل هم انتظار دارند که به رسمیت شناخته شوند. هر چند بوسنی در برهه ای از زمان از رابطه داشتن با اروپا ناخرسند بوده است، اروپا در سالهای جنگ برخورد مناسبی با بوسنی نداشته و بی تفاوتی و واکنش دیرهنگام آن سبب کشته شدن مسلمانان این کشور در سالهای 1992 تا 1995 شده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول این جنگ خونین بوسنی ویران شد و بسیاری از مسلمانان آن جان خود را از دست داده، بی خانمان شده و به نقاط دیگر مهاجرت کردند، این مسئله به دنبال موضع انتقادبرانگیز اروپا در قبال مسلمانان بوسنی روی داد چرا که آنها می توانستند از وقوع این فاجعه بزرگ جلوگیری کنند، این امکان وجود داشت که بوسنی و حتی خود اروپا متحمل این میزان از هزینه و تلفات نشود، زیرا تبعات منفی ناشی از جنگ متوجه اروپا نیز می شود. به همین دلیل می توان گفت که مشکلاتی که بوسنی پس از جنگ با آن دست به گریبان بوده، مانند آوارگان جنگی مشکل اروپا نیز هست. مجاورت ما با اروپا غیرقابل انکار است، ما از شمال با اسلوونی که بخشی از یوگسلاوی سابق بوده و اکنون عضو اتحادیه اروپاست، هم مرز و بسیار نزدیک هستیم.

ادامه دارد ...