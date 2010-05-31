بقای ترک اعتیاد در ایران بالای 45 درصد است

محمد صادق فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کشور ما از نظر تاسیس کمپ های ترک اعتیاد و روش های درمان این بیماری کشوری جوان محسوب شده و این آمار بقای ترک در کشور آماری مناسب است.

وی ادامه داد: این در حالیست که کشورهای اروپایی و غربی که ید طولایی در برپایی این کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد دارند در بهترین شرایط و با بیشترین امکانات میزان بقای ترک معتادانشان زیر 25 درصد است.

فتح الهی به ایران به عنوان کشوری که در مسیر عبور و صادرات این محصولات مخدر قرار دارد اشاره کرد و گفت: این آمار با توجه به حجم بالای تهدید کشور د ر این حوزه و قرار گیری ایران به عنوان یکی از گذرگاه های ترانزیتی این مواد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیش گیری از گسترش اعتیاد مهم ترین نکته ای است که باید به آن پرداخت شود.