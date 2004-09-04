عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف مهم ترين دليل ناموفق بودن در تبليغات ديني است

حميد رضا حاج بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : تبليغات ديني در كشور با حجم بالايي انجام مي شود اما به دليل نواقصي كه وجود دارد اين حجم بالاي تبليغات ديني جوابگوي نيازهاي جامعه نيست.



وي عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف را از مهم ترين نواقص موجود در اين راستا اعلام كرد و افزود : پراكندگي در تبليغات ديني باعث مي شود توان و هزينه هاي كشور ، نتيجه بخش نبوده و نتايج مطلوب و پيش بيني شده حاصل نشود .



حاج بابايي استفاده از شيوه هاي هنري را يكي از راهكارهاي مطلوب و تأثير گذار به منظور تبليغات ديني اعلام كرد و با اشاره به اين كه در كشور ما از اين شيوه استفاده مناسب و درستي نمي شود گفت : شيوه هاي هنري از مهم ترين شيوه هاي اثر گذار در نظام تعليم و تربيت جامعه محسوب مي شود كه به كارگيري آن مي تواند در تعميق بخشي و فراگيري تبليغات ديني نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد .



عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي استفاده از زبان روز را يكي ديگر از راهكارهاي تبليغات ديني مناسب و تأثير گذارعنوان كرد و افزود : بايد اصول و ارزشهاي اصيل اسلامي ، كه تغيير ناپذير هستند و مطلق محسوب مي شوند، با استفاده از زبان روز و تأثير گذار و همچنين بهره گيري از تكنولوژي روز، براي مخاطبان ارائه شود .



وي نقص هاي موجود و عدم استفاده از راهكارها و روشهاي مناسب به منظور تبليغات ديني را مهم ترين ضعف در راستاي تبليغات ديني در كشور اعلام و تأكيد كرد : به دليل همين ضعف ها و نارسايي ها است كه علي رغم تبليغات متعدد و متنوعي كه در زمينه دين و مذهب از سوي مراكز و سازمان هاي مختلف صورت مي گيرد ، نتايج قابل قبولي را مشاهده نمي كنيم .



عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود : علاوه بر مسائلي كه عنوان شد ، متأسفانه در جامعه ما تحت عنوان مسائل و قرائت هاي گوناگون، مواردي تحت عنوان دين بيان مي شود كه در خنثي كردن حقيقت دين و تبليغات ديني تأثير گذار هستند .



حاج بابايي تصريح كرد : مسئولان نظام و مناديان دين در جامعه بايد تبليغات اسلامي را نظام مند كرده و با زبان و ادبيات روز و به شيوه هاي هنري ارائه دهند تانسل جديد بتواند از اين درياي بيكران حقيقت سيراب شده و گمشده خود را پيدا كند .



وي با تأكيد بر اين كه بي ترديد مجلس شوراي اسلامي و كميسيون فرهنگي مجلس در راستاي نظام مند كردن تبليغات ديني در كشور فعاليت خواهند كرد گفت : بسيار ضروري است كه با حركت هاي جديد ، در ارائه دين به معناي تنها راه نجات بشريت، حركت هاي بديعي داشته باشيم .



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