قویترین مردان آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، این مسابقات به همت تربیت بدنی و هیئت پرورش اندام و بدن سازی شهرستان ماکو در محوطه کاخ موزه باغچه جوق با شرکت 15 ورزشکار از شهرهای مهاباد، سلماس، خوی، پیرانشهر و دو تیم از ماکو برگزار شد.

این مسابقات در بخش های پله کان قدرت، لیفت، اسکات تعادلی، حمل چمدان، غلتاندن لاستیک، کنده فلزی، گویهای سنگی و آیتم های سه گانه به مدت یک روز برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم مروارید ماکو با نتیجه 189 امتیاز به مقام اول رسید و تیم های مهاباد با 149 امتیاز و ساوالان ماکو با 76 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در نتیجه انفرادی این مسابقات هم احد مصطفی زاده از ماکو با 76 امتیاز به عنوان مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و محرم محمود زاده از ماکو با 55 امتیاز و مسعود محمدی از مهاباد با 51 امتیاز به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

