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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۴

محور جیرفت – بم به مدت سه روز مسدود است

محور جیرفت – بم به مدت سه روز مسدود است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری جنوب کرمان از مسدود شدن محور جیرفت - بم طی سه روز آینده به دلیل بهسازی جاده خبرداد.

مهدی بلوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: محور جیرفت – بم در جنوب استان کرمان به دلیل بهسازی این مسیر به مدت سه روز از روز شنبه مسدود است و مسافران باید از محور جایگزین جیرفت – راین – بم استفاده کنند.

وی ریزش برداری کوههای اطراف جاده را دلیل این مسئله ذکر کرد و گفت: عملیات اصلاح محور از ساعت 8 صبح تا 4 عصر طی سه روز انجام می شود.

این محور یکی از دو راه دسترسی شهرستانهای جنوبی استان کرمان به مرکزی استان می باشد و رانندگان مجبورند در طول اجرای این عملیات راهسازی از مسیرکوهستانی جیرفت – راین استفاده کنند.


 

کد مطلب 1091759

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