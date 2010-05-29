محور جیرفت – بم به مدت سه روز مسدود است

مهدی بلوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: محور جیرفت – بم در جنوب استان کرمان به دلیل بهسازی این مسیر به مدت سه روز از روز شنبه مسدود است و مسافران باید از محور جایگزین جیرفت – راین – بم استفاده کنند.

وی ریزش برداری کوههای اطراف جاده را دلیل این مسئله ذکر کرد و گفت: عملیات اصلاح محور از ساعت 8 صبح تا 4 عصر طی سه روز انجام می شود.

این محور یکی از دو راه دسترسی شهرستانهای جنوبی استان کرمان به مرکزی استان می باشد و رانندگان مجبورند در طول اجرای این عملیات راهسازی از مسیرکوهستانی جیرفت – راین استفاده کنند.



