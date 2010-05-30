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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۱

طی یک نظرسنجی اعلام شد/

مورینیو هشت میلیون یورو نمی‌ارزد

مورینیو هشت میلیون یورو نمی‌ارزد

بیشتر هواداران رئال مادرید از مبلغی که باشگاه آنها برای جذب خوزه مورینیو هزینه کرده است، رضایت ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو با مبلغ هشت میلیون یورو از اینتر به رئال مادرید پیوسته و این در حالی است که مسئولان رئال مادرید طبق اعلام رسانه‌ها باید 16 میلیون یورو به عنوان غرامت به تیم ایتالیایی بپردازند.

طبق نظرسنجی روزنامه مارکا تنها 32.6 درصد از هواداران رئال مادرید اعتقاد دارند که عقد قرارداد با این مبلغ، قابل قبول است. برپایه این نظرسنجی 67.4 درصد از هواداران رئال مادرید با مبلغ این انتقال مخالفند.

رئال مادرید سال گذشته با انعقاد قراردادی به ارزش چهار میلیون یورو اقدام به جذب پیگرینی از ویارئال کرد و بسیاری از هواداران رئال مادرید بر این عقیده‌اند که باشگاه‌شان می بایست در خصوص این مربی شیلیایی شکیبایی به خرج می داد.

کد مطلب 1091772

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