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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

معینی به مهر خبر داد:

تیم فوتبال امید در مجارستان اردو می زند / دیدار با تیم المپیک مجارستان

تیم فوتبال امید در مجارستان اردو می زند / دیدار با تیم المپیک مجارستان

سرپرست کمیته تیم های ملی از اردوی تیم فوتبال امید کشورمان در اوایل مرداد ماه جاری در کشور مجارستان و دیدار با تیم المپیک این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام فریدون معینی تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو آماده می کند ، اوایل مردادماه جاری اردوی آماده سازی خود را درکمپ تمرینی درکشورمجارستان برپا خواهد کرد و طی آن تمرینات بدنسازی و تاکتیکی را در این اردو پیگیری می کند.

معینی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآورشد: در این اردوی تدارکاتی 10 روزه تیم امید کشورمان دیداری دوستانه را مقابل تیم زیر 23 مجارستان برگزارخواهد کرد ضمن اینکه در تلاش هستیم تا چند دیدار تدارکاتی را مقابل تیم های باشگاهی درجه یک مجارستان برگزار کنیم.

وی درپایان تاکید کرد: تیم فوتبال امید برنامه کاملی را برای بازیهای آسیایی تدارک دیده که فدراسیون فوتبال در نظر دارد با اجرای این برنامه ها تیم قدرتمندی مهیای حضور در بازیهای گوانگژو کند. 

کد مطلب 1091780

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