غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما از سال گذشته تا امسال چندین مسابقه از جمله رقابت‌های قهرمانی کشور، لیگ، انتخابی جام تختی، تختی، قهرمانی آسیا و جام یاشاردوغو را پشت سر گذاشته‌ایم و تمام موجودیت کشتی ایران را می‌شناسیم و در کنار آن قرار است تا زمان رقابت‌های جهانی مسکو در سه تورنمنت بین‌المللی نیز شرکت کنیم تا بهترین تیم‌ها روانه مسکو و گوانگژو شود.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: ما در رقابت‌های قهرمانی کشور،‌ رقابت‌های انتخابی جام تختی و مسابقات مختلف به کشتی‌گیران میدان دادیم در انتخابی جام تختی به تعداد زیادی از کشتی گیران این فرصت را دادیم تا در مسابقات شرکت کنند تا به حال سابقه داشته است که به این اندازه به کشتی‌گیران میدان بدهند.



وی اظهار داشت: ما در جام تختی در هر وزن به 16 کشتی‌گیر فرصت دادیم تا در این مسابقات شرکت کنند و هیچ کشتی‌گیری از گردونه خارج نماند و کشتی‌گیرانی که به دلایل مختلف در این مسابقات شرکت نکرده‌ و یا شکستهای بدی خورده اند بالطبع نمی‌توانند در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند.

دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: سالها در اردوی تیمهای ملی حضور داشته ام، تا امروز این تعداد کشتی‌گیر در اردوها حضور نداشته‌اند و به این تعداد جوان شایسته‌ در مسابقه‌ای میدان نشده است، مگر ما در اردو چقدر ظرفیت داریم تا همه را دعوت کنیم.

دارنده مدال طلای جوانان جهان تاکید کرد: ما تنها می‌توانیم 7 کشتی‌گیر را به رقابت‌های جهانی و یا بازی‌های آسیایی اعزام کنیم و مسلما کلیه کشتی‌گیرانی که جسور و جنگنده بوده و در تورنمنت‌های خارجی بخوبی مبارزه کنند و عملکرد مناسبی در اردوهای تیم ملی داشته باشند می‌توانند ملی‌پوش شوند.

وی اظهار داشت: سعی کرده ایم از تمامی استانها نفراتی را که مدعی هستند به اردو دعوت کنیم و حتی به برخی نفراتی که مدعی حضور در اردوی تیم ملی اعلام کردیم که کشتی بگیرند به هرحال این کشتی گیران در این رقابتها نیز از دور مسابقات کنار رفتند و با توجه به این شرایط فکر نمی کنم کشتی گیری از دایره انتخاب ما کنار مانده باشد.

محمدی با اشاره به اینکه هدف و برنامه ما موفقیت در المپیک لندن است در پایان خاطرنشان کرد: در اولین برنامه خود برای آمادگی جهت حضور در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی چهارشنبه راهی جام تفلیس گرجستان می شویم هدف از حضور در این رقابتها اینست که وضعیت کشتی گیران کشورمان در این رقابتها را بسنجیم و از شرایط آنها آگاهی پیدا کنیم، ضمن اینکه در کنار آن شناختی از رقبای خود پیدا کنیم، حضور در گرجستان و مصاف با کشتی گیران این منطقه می تواند میدان تجربه بسیار خوبی برای نفرات تیم ما باشد به هرحال چگونگی مصاف با رقبای خارجی و جنگندگی از فاکتورهای مهم برای انتخاب ملی پوشان برای رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی است.