نگارخانه اشراق مشهد میزبان "کارتون شهر" شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نمایشگاهی از کارتونهای مطبوعاتی با عنوان "کارتون شهر" از هشتم خردادماه به مدت یک‌ هفته در نگارخانه «اشراق» مشهد دایر است.

این نمایشگاه با همکاری حوزه هنری خراسان رضوی و روزنامه شهرآرا مشهد برگزار می شود و در آن 30 اثر مطبوعاتی از کارتونیست‌های ‌برجسته مشهد در معرض نمایش قرار می‌گیرد.

در این نمایشگاه آثاری از محسن اسدی، علیرضا پاکدل، محمود‌آزادنیا، مجتبی ادیبی، رضا مختار جوزانی، ناصر برفرازی و مجید ادیبی در ابعاد 30×40 در معرض دید عموم قرار می گیرد.

علاقمندان به این نمایشگاه می توانند از هشتم تا سیزدهم خردادماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 19 از این نمایشگاه واقع در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی دیدن نمایند.