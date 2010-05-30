رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: پس از اتمام لیگ نهم پیشنهاد سرمربیگری در تیم مس کرمان و شاهین بوشهر به من داده شده ولی منتظر اعلام نظر مسئولان باشگاه صبای قم هستم.



وی گفت: باشگاه صبا هنوز هیچ برنامه‌ای از من نخواسته است و در مورد چگونگی قرار داد با بازیکنان تکلیفی ندارم.



کربکندی اضافه کرد: پیشنهاد سرمربی‌گری تیم فوتبال مس کرمان را رد کردم ولی هنوز به باشگاه شاهین بوشهر جوابی ندادم.



سر مربی صبای قم خاطر نشان کرد: آن طور که شنیدم جلسه نهایی در استانداری قم قرار است برگزار ‌شود و در خصوص مسائل مختلف باشگاه صبا تصمیم گیری خواهد شد.



کربکندی در پایان از پیوستن امیر حسین فشنگ‌چی و محمد نوری به تیم پرسپولیس تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و یاد آور شد: من هم مثل شما این مطلب را از رسانه‌های جمعی شنیدم.

