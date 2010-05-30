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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۶

کربکندی:

مسئولان باشگاه صبا تا کنون از من درخواست مربیگری نکرده‌اند

مسئولان باشگاه صبا تا کنون از من درخواست مربیگری نکرده‌اند

قم - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: دو پیشنهاد سر مربیگری دارم ولی مسئولان باشگاه صبا تا کنون هیچ صحبتی با من نکرده‌اند.

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: پس از اتمام لیگ نهم پیشنهاد سرمربیگری در تیم مس کرمان و شاهین بوشهر به من داده شده ولی منتظر اعلام نظر مسئولان باشگاه صبای قم هستم.

وی گفت: باشگاه صبا هنوز هیچ برنامه‌ای از من نخواسته است و در مورد چگونگی قرار داد با بازیکنان تکلیفی ندارم.

کربکندی اضافه کرد: پیشنهاد سرمربی‌گری تیم فوتبال مس کرمان را رد کردم ولی هنوز به باشگاه شاهین بوشهر جوابی ندادم.

سر مربی صبای قم خاطر نشان کرد: آن طور که شنیدم جلسه نهایی در استانداری قم قرار است برگزار ‌شود و در خصوص مسائل مختلف باشگاه صبا تصمیم گیری خواهد شد.

کربکندی در پایان از پیوستن امیر حسین فشنگ‌چی  و محمد نوری به تیم پرسپولیس تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و یاد آور شد: من هم مثل شما این مطلب را از رسانه‌های جمعی شنیدم.
 

کد مطلب 1091787

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