به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله حسین نوریهمدانی در دیدار با تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گفت: سوم خرداد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، روز تاریخی و مهمی است زیرا در این روز جوانان غیور کشورمان توانستند با رشادت و توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار، ضربه بزرگی به استکبار جهانی وارد کنند.
وی با اشاره به چگونگی شکلگیری انقلاب اسلامی اضافه کرد: باید اهداف، ارکان و فرهنگ انقلاب به خوبی به جوانان شناسانده شود.
این مرجع تقلید افزود: باید آسیبها و تهدیدهای احتمالی را بشناسیم و در برابر آن موضع گیری مناسبی داشته باشیم، باید ببینیم چرا
مردم ایران انقلاب کردند و با فداکاری در هشت سال جنگ تحمیلی حماسه آفریدند.
وی تصریح کرد: امام راحل مردم ایران را بیدارتر کرد و آنها که قرنها گرفتار استکبار و استبداد رژیم شاهنشاهی بودند با هدایت امام (ره) از سیطره حکومت شاهان در این مملکت خارج شدند و حکومتی اسلامی را پایه گذاری کردند.
نوریهمدانی اظهار داشت: فرهنگ شهادت و جهاد از بالاترین احکام اسلامی است که باید در بین جوانان گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به پیشرفتهای اخیر علمی کشور تصربح کرد: پیشرفتهای علمی جوانان کشورمان در زمینه علوم صلح آمیز هسته ای، نتیجه استقلالی است که با هدایت امام (ره) و حضور مردم به وجود آمده است.
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به تاریخچه اسلام در ایران گفت: اگر تاریخ سلاطین و شاهان ایرانی بعد از اسلام را مطالعه کنیم، میبینیم که سلاطین با ایجاد کاخها و حرمسراها حکومت تشکیل داده بودند در حالی که اسلام با این اعمال به شدت مخالف است.
وی یادآور شد: در زمان غیبت امام عصر (عج) باید فقیهی عادل، مدیر، مدبر و شجاع اداره حکومت اسلامی را به عهده بگیرد که به شکر خداوند بعد از امام (ره)، مقام معظم رهبری شایسته این مقام هستند و به خوبی کشتی انقلاب را در طوفان حوادث هدایت کرده و به ساحل سلامت رسانده اند.
نوری همدانی خاطرنشان کرد: با برپایی نماز اول وقت و قرائت قرآن، درک ایام سحر، خودسازی و بیداری مستضعفین، باید زمینه
ظهور امام عصر (عج) را فراهم کنیم.
این دیدار در دفتر این عالم ربانی صورت گرفت و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران و بازدید از کتابخانه آیتاللهالعظمی مرعشی نجفی از دیگر برنامههای دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی قزوین در این سفر بود.
نظر شما